Антропов переизбран на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона

ТАСС , 14 апреля. Председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов был переизбран на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона (BEC) до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба конфедерации.

В субботу в хорватском Дубровнике в рамках конгресса BEC прошли выборы вице-президентов конфедерации.

Впервые Антропов был избран вице-президентом BEC в 2013 году, а спустя три года его переизбрали еще на два года. Таким образом, россиянин в третий раз переизбирается на данный пост.

Всего в голосовании приняли участие 44 члена BEC. Кандидат, набравший больше всех голосов, был избран до 2021 года. Кандидат, который стал вторым по количеству полученных голосов, избран до 2020 года.

Также на пост вице-президента был переизбран кандидат от Португальской федерации бадминтона Жоао Матос. Он будет занимать эту должность с 2018 по 2021 год. Представитель Турецкой федерации бадминтона Мурат Езмекик также претендовал на пост вице-президента, но члены конфедерации утвердили на эту должность только Антропова и Матоса.