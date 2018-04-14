«Бёрнли» продолжает впечатлять, «Кристал Пэлас» отдалился от зоны вылета 

Завершились ещё три матча тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги.
Протокол игры
Бёрнли
Лестер
(1:0) Вуд Крис 6'
(2:0) Лонг Кевин 9'
72' Варди Джейми (2:1)
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Лонг Кевин • Уорд Стивен • Леннон Аарон 65' • Корк Джек • Вествуд Эшли • Гудмундссон Йоханн • Барнс Эшли 81' 85' (Воукс Сэм (85') • Вуд Крис 75' (Хендрик Джефф (75')
Шмейхель Каспер 86' (Хамер Бен (86') • Симпсон Дэнни • Морган Уэс • Магир Гарри • Чилвел Бенджамин • Марез Рияд • Чодури Хамза • Адриен Силва • Грэй Демарай 64' (Фуссейни Диабате (64') • Окадзаки Синджи 46' (Ихеначо Келечи (46' 87') • Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк • Фухс Кристиан • Драгович Александр • Harvey Barnes
14 апреля. Стадион «Терф Мур» (Бёрнли).
"Бёрнли" обыграл «Лестер» благодаря двум быстрым голам, авторами которых стали Крис Вуд и Кевин Лонг. Команда Шона Дайча выиграла пять последних матчей Премьер-лиги и закрепилась на седьмой позиции. Судя по всему, «бордовые» в следующем сезоне выступят в квалификации Лиги Европы.
Протокол игры
Кристал Пэлас
Брайтон
(1:0) Заха Уилфрид 5'
(2:0) Томкинс Джеймс 14'
18' Мюррей Гленн (2:1)
(3:1) Заха Уилфрид 24'
34' Искьердо Хосе (3:2)
Хенесси Уэйн 89' • Уорд Джоэл • Томкинс Джеймс • Сахо Мамаду • Ван Анхольт Патрик • Макартур Джеймс • Кабай Йоан 71' (Бентеке Кристиан (71') • Миливоевич Лука 16' • Лофтус-Чик Рубен 80' (Ридевальд Жайро (80') • Таунсенд Андрос • Заха Уилфрид 79'
Запасные: Сперони Хулиан • Келли Мартин • Ли Чхон-Ён • Сорлот Александр • Биссака Ван-Биссака
Райан Мэтью • Скелотто Эзекиль • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бонг Гаэтан 86' (Марч Соломон (86') • Искьердо Хосе • Стивенс Дейл 11' • Кайал Барам 90' • Локадия Юрген 46' (Кноккарт Антони (46') • Гросс Паскаль 71' (Уллоа Леонардо (71') • Мюррей Гленн
Запасные: Бруно Сальтор • Крул Тим • Бэлдок Сэм • Голдсон Коннор
14 апреля. Стадион «Селхерст Парк» (Лондон).
"Кристал Пэлас" обыграл «Брайтон» со счётом 3:2. Интересно, что все пять забитых мячей зрители в южном Лондоне увидели в первом тайме. Три очка позволили «орлам» увеличить отрыв от зоны вылета до шести зачётных баллов.
Протокол игры
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
(1:0) Инс Томас 90'
Лоссль Йонас • Хадергьонай Флорент • Шиндлер Кристофер • Йоргенсен Матиас 45' • Конголо Теренс • Хогг Джонатан • Муй Аарон • Куанер Колин 61' (Инс Томас (61') • Притчард Алекс 73' • Ван ла Парра Райив 77' (Биллинг Филип (77') • Мунье Стив 71' (Депуатр Лоран (71')
Запасные: Мэлоун Скотт • Коулман Джоэл • Лёв Крис • Смит Том I Карнезис Орестис • Янмат Дарил 20' • Прёдль Себастьян • Каткарт Крейг • Мариаппа Эдриан • Дюкур Абдулайе • Капу Этьен • Кико Фемения 58' (Ришарлисон (58') • Хьюз Уилл 90' (Синклейр Джером (90') • Перейра Роберто 33' • Дини Трой 81' (Грэй Андре (81')
Запасные: Окака Стефано • Гомес Эурелио • Бритос Мигель • Кабаселе Кристиан
14 апреля. Стадион "Джон Смит" (Хаддерсфилд).
Поздний гол Томаса Инса позволил «Хаддерсфилд Таун» обыграть в родных стенах «Уотфорд». Команда Давида Вагнера теперь довольно уверенно себя чувствует в Премьер-лиге, имея отрыв от зоны вылета в размере семи зачётных баллов.