«Бёрнли» продолжает впечатлять, «Кристал Пэлас» отдалился от зоны вылета

Завершились ещё три матча тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги.

Протокол игры

Бёрнли

Лестер

14 апреля. Стадион «Терф Мур» (Бёрнли).

"Бёрнли" обыграл «Лестер» благодаря двум быстрым голам, авторами которых стали Крис Вуд и Кевин Лонг. Команда Шона Дайча выиграла пять последних матчей Премьер-лиги и закрепилась на седьмой позиции. Судя по всему, «бордовые» в следующем сезоне выступят в квалификации Лиги Европы.

Протокол игры

Кристал Пэлас

Брайтон

(2:0) Томкинс Джеймс 14'

(3:1) Заха Уилфрид 24'

Запасные: Сперони Хулиан • Келли Мартин • Ли Чхон-Ён • Сорлот Александр • Биссака Ван-Биссака

14 апреля. Стадион «Селхерст Парк» (Лондон).

"Кристал Пэлас" обыграл «Брайтон» со счётом 3:2. Интересно, что все пять забитых мячей зрители в южном Лондоне увидели в первом тайме. Три очка позволили «орлам» увеличить отрыв от зоны вылета до шести зачётных баллов.

Протокол игры

Хаддерсфилд Таун

Уотфорд