Ещё
«Арарат» разгромил липецкий «Металлург»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арарат» разгромил липецкий «Металлург» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Арарат» разгромил «Металлург» из Липецка в матче 19-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ. Столичный клуб опережает ближайшего преследователя «Рязань» на 13 очков.
Первенство России
Группа «Центр»
19-й тур  "Арарат" (Москва) — «Металлург» (Липецк) — 3:0 (1:0)
Голы: Попов, 22 (1:0). Аванесян, 59 (2:0). Давидян, 86 (3:0).
"Энергомаш" (Белгород) — «Сокол» (Саратов) — 1:0 (0:0)
Гол: Тонких, 71.
"Рязань" — "Зенит" (Пенза) — +:—
"Зоркий" (Красногорск) — «Ротор-Волгоград-2» (Волгоград) — 4:2 (0:1)
Голы: Лаврищев, 36 (0:1). Цыганов, 49 (1:1). Смирнов, 51 (1:2). Дубчак, 60 (2:2). Цыганов, 64 (3:2). Локтионов, 72 (4:2).
Нереализованный пенальти: Дубчак (З), 71 (вратарь).
"Сатурн" (Раменское) — «Строгино» (Москва) — 0:0  "Торпедо" (Москва) — «Химик» (Новомосковск) — 1:2 (0:2)
Голы: Недашковский, 1 (0:1). Дудайти, 17 (0:2). Елисеев, 79 (1:2).
Спорт-Экспресс: последние новости
Михаил Григоренко: "Приехал ли Капризов в Казань? Не знаю, не видел" Игорь Никитин: "Когда ждать Капризова? Не знаю" "Локомотив" – чемпион Москвы, вымученная победа "Зенита", "Ак Барс" бьет ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию21
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение