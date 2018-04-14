«Арарат» разгромил липецкий «Металлург»

«Арарат» разгромил «Металлург» из Липецка в матче 19-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ. Столичный клуб опережает ближайшего преследователя «Рязань» на 13 очков.

Первенство России

Группа «Центр»

19-й тур "Арарат" (Москва) — «Металлург» (Липецк) — 3:0 (1:0)

Голы: Попов, 22 (1:0). Аванесян, 59 (2:0). Давидян, 86 (3:0).

Гол: Тонких, 71.

"Зоркий" (Красногорск) — «Ротор-Волгоград-2» (Волгоград) — 4:2 (0:1)

Голы: Лаврищев, 36 (0:1). Цыганов, 49 (1:1). Смирнов, 51 (1:2). Дубчак, 60 (2:2). Цыганов, 64 (3:2). Локтионов, 72 (4:2).

Нереализованный пенальти: Дубчак (З), 71 (вратарь).

"Сатурн" (Раменское) — «Строгино» (Москва) — 0:0 "Торпедо" (Москва) — «Химик» (Новомосковск) — 1:2 (0:2)

Голы: Недашковский, 1 (0:1). Дудайти, 17 (0:2). Елисеев, 79 (1:2).