Богдан Киселевич: «Капризова и Робинсона есть кому заменить» 

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал поражение от «Ак Барса» в первом матче финала Кубка Гагарина (1:2). Также игрок подчеркнул, что в команде есть кому заменить травмированных Мэта Робинсона и Кирилла Капризова.
— Чего ЦСКА не хватило?
— Гола нам не хватило. Еще одного.
— Секач в вас влетел на пятаке — что там произошло?
— Не знаю, со спины влетел. Если судья руку не поднял — значит, не было удаления. Неприятно попало. Не смог сразу встать.
— Два нарушения за нарушение численного состава, в том числе в ключевой момент.
— Да. Это…
— И большинства не было.
— Вот видите, вы и сами все видите. Действительно, это вопрос, который нужно решить перед второй игрой. Дисциплина командная. По большинству — если б оно еще было.
— Робинсона и Капризова вам не хватает?
— Конечно, очень жаль, что ребят нет в составе. Но они готовятся и будут в порядке. Ничего страшного — их есть кому заменить. (Игорь ЕРОНКО)