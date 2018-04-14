Богдан Киселевич: «Капризова и Робинсона есть кому заменить»

— Чего ЦСКА не хватило?

— Гола нам не хватило. Еще одного.

— Секач в вас влетел на пятаке — что там произошло?

— Не знаю, со спины влетел. Если судья руку не поднял — значит, не было удаления. Неприятно попало. Не смог сразу встать.

— Два нарушения за нарушение численного состава, в том числе в ключевой момент.

— Да. Это…

— И большинства не было.

— Вот видите, вы и сами все видите. Действительно, это вопрос, который нужно решить перед второй игрой. Дисциплина командная. По большинству — если б оно еще было.

— Робинсона и Капризова вам не хватает?

— Конечно, очень жаль, что ребят нет в составе. Но они готовятся и будут в порядке. Ничего страшного — их есть кому заменить. (Игорь ЕРОНКО)