Хацкевич: «В сегодняшнем матче на первый план выходил результат»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Шахтёром» (1:0).

— В сегодняшнем матче на первый план выходил результат. Больше ничего другого по игре я не могу сказать.

Денис Гармаш сегодня очень эмоционально вел себя на поле. Есть ли с ним проблема в его поведении?

— Игра Гармаша и его поведение меня сегодня полностью устроили.

— Можно сказать, что выход Шепелева стал сюрпризом для «Шахтера»?

— Эта позиция не новая для Шепелева. Просто он на ней не играл. Был определенный риск, но у него есть креативные качества, он смело берет игру на себя. Как показал этот матч, результат и решающий гол Владимира, его выход оправдал себя.

— Что с Буяльским?

— Мне показалось, что в том моменте была отмашка игрока «Шахтера». Виталий попросил замену. Пока мы не знаем, было ли у него сотрясение или нет. Его состояние? Думаю, что победа придаст ему сил.