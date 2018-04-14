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Хацкевич: «В сегодняшнем матче на первый план выходил результат»
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Хацкевич: «В сегодняшнем матче на первый план выходил результат» 

Евро-футбол.Ру 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Шахтёром» (1:0).
— В сегодняшнем матче на первый план выходил результат. Больше ничего другого по игре я не могу сказать.
Денис Гармаш сегодня очень эмоционально вел себя на поле. Есть ли с ним проблема в его поведении?
— Игра Гармаша и его поведение меня сегодня полностью устроили.
— Можно сказать, что выход Шепелева стал сюрпризом для «Шахтера»?
— Эта позиция не новая для Шепелева. Просто он на ней не играл. Был определенный риск, но у него есть креативные качества, он смело берет игру на себя. Как показал этот матч, результат и решающий гол Владимира, его выход оправдал себя.
— Что с Буяльским?
— Мне показалось, что в том моменте была отмашка игрока «Шахтера». Виталий попросил замену. Пока мы не знаем, было ли у него сотрясение или нет. Его состояние? Думаю, что победа придаст ему сил.
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