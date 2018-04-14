«Дженоа» победил «Кротоне», «Кьево» сыграл вничью с «Торино»

«Дженоа» победил «Кротоне» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе « Луиджи Феррарис » и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В другом поединке 32-го тура чемпионата Италии «Кьево» сыграл вничью с «Торино». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 0:0.

Турнирную таблицу итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».