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«Дженоа» победил «Кротоне», «Кьево» сыграл вничью с «Торино»
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«Дженоа» победил «Кротоне», «Кьево» сыграл вничью с «Торино» 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Дженоа» победил «Кротоне» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного мяча стал полузащитник Даниел Беса, отличившийся на 28-й минуте после передачи нападающего Юри Медейруша.
В другом поединке 32-го тура чемпионата Италии «Кьево» сыграл вничью с «Торино». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 0:0.
Турнирную таблицу итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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