Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич: сенсации не предвидится

Воскресную программу тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги закроют "Манчестер Юнайтед" и «Вест Бромвич». После вылета из Лиги чемпионов команда Жозе Моуринью сосредоточена на том, чтобы завоевать второе место в чемпионате и выиграть национальный кубок. Что касается «дроздов», то они с большой долей вероятности в следующем сезоне будут играть в Чемпионшипе. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущее противостояние на «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед

После вылета из Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сосредоточился на том, чтобы завоевать второе место в Премьер-лиге и выиграть национальный кубок. В чемпионате команда Жозе Моуринью находится в довольно выгодном положении, ведь она имеет не только отрыв от ближайшего соперника, но и игру в запасе. В воскресенье «красные дьяволы» рассчитывают обыграть главного аутсайдера, продлить победную серию и сделать ещё один шаг к финишу на второй строчке.

Вест Бромвич

На прошлой неделе «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Суонси» со счётом 1:1. Впервые с января «дрозды» смогли набрать очки в Премьер-лиге, но этот факт особенно не улучшил их положение. «Бело-черные» замыкают турнирную таблицу и наверняка следующий сезон проведут в Чемпионшипе. Если в воскресенье «Вест Бромвич» не сможет набрать очки в гостях у «Манчестер Юнайтед», то уже в следующем туре их вылет в низший дивизион может стать свершившимся фактом.

Где смотреть матч

Игру на «Олд Траффорд», которая стартует в 18:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка в Манчестере можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.

Статистика личных встреч

"Манчестер Юнайтед" — «Вест Бромвич»: +15=5-3. Разница мячей: 49-19.

Первый круг: 2:1.

Три последних матча Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвичем» на «Олд Траффорд» завершались по-разному — победой «красных дьяволов», ничьей и победой «дроздов».

Интересные факты

— «Манчестер Юнайтед» выиграл 5 последних матчей Премьер-лиги.

Алексис Санчес принял участие в 4 голах в двух своих последних матчах Премьер-лиги (гол и 3 ассиста).

— «Вест Бромвич» проиграл только один из 4 последних матчей Премьер-лиги на «Олд Траффорд» (2 победы и ничья).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Манчестер Юнайтед" в воскресенье должен уверенно побеждать, ведь команда Жозе Моуринью набрала довольно хороший ход, а «дрозды», напротив, находятся в плохой форме. К тому же, встреча пройдёт на «Олд Траффорд». Наша ставка: «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.62.