«Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити» в 34-м туре чемпионата Англии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Льорис Уго • Триппьер Киран • Санчес Давинсон • Вертонген Ян • Дэвис Бен • Дайер Эрик • Дембеле Мусса • Ламела Эрик • Алли Деле • Эриксен Кристиан • Кейн Гарри
Запасные: Сиссоко Мусса • Ворм Мишель • Ваньяма Виктор • Орье Серж • Лукас Моура • Сон Хын-Мин • Стерлинг Казайя
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Компани Венсан • Лапорт Эмерик • Делф Фабиан • Де Брёйне Кевин • Гюндоган Илкай • Сильва Давид • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль • Сане Лерой
Запасные: Туре Яя • Отаменди Николас • Браво Клаудио • Зинченко Александр • Силва Бернарду • Диас Брахим • Фоден Фил
14 апреля. Стадион «Уэмбли» (Лондон).
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