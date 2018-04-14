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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 12 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити» в 34-м туре чемпионата Англии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Льорис Уго • Триппьер Киран • Санчес Давинсон • Вертонген Ян • Дэвис Бен • Дайер ЭрикДембеле МуссаЛамела Эрик • Алли Деле • Эриксен КристианКейн Гарри
Запасные: Сиссоко МуссаВорм МишельВаньяма ВикторОрье СержЛукас Моура • Сон Хын-Мин • Стерлинг Казайя
Эдерсон Мораес • Уокер КайлКомпани Венсан • Лапорт Эмерик • Делф Фабиан • Де Брёйне Кевин • Гюндоган Илкай • Сильва Давид • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль • Сане Лерой
Запасные: Туре Яя • Отаменди Николас • Браво Клаудио • Зинченко Александр • Силва Бернарду • Диас Брахим • Фоден Фил
14 апреля. Стадион «Уэмбли» (Лондон).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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