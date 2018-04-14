Чемпионский титул не помешал «Баварии» взять очередные три очка

Как и ожидалось, Юпп Хайнкес дал передохнуть своим лидерам. Однако и такой состав мюнхенцев мог разобрать всех в Бундеслиге, в том числе и «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В крайний игровой день «Бавария» решила один из двух главных вопросов. Официально оформила чемпионский титул. Пропустив на исходе четверти часа автогол от Никласа Зюле, подопечные Юппа Хайнкеса быстро вернулись в игру и четырежды огорчили Марвина Хица.

Протокол игры

Бавария

(1:1) Вагнер Сандро 37'

(2:1) Вагнер Сандро 41'

(3:1) Тьяго Алькантара 51'

(4:1) Алаба Давид 67'

14 апреля. Стадион «Аллианц Арена» (Мюнхен).

Из положительных новостей для поклонников «Баварии» продление контракта на год с дуэтом Роббен — Рибери. Похоже, что мюнхенцы «наворуют» ещё кубков в следующем сезоне. В прошлом туре «Боруссия» Мёнхенгладбах четырёхматчевую неудачную серию, обыграв в родных стенах «Герту». «Гладбах», подобно «Баварии», проигрывал берлинцам один мяч за четверть часа до конца матча, но усилиями Торгана Азара сумели добыть три очка. Однако в первом забитом мяче в этой игре он участия не принял. Дрмич разобрался с Зюле и отправил игровой снаряд в ворота Ульрайха. Не прошло и десяти минут к тому времени.

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Полурезервный состав «Баварии» никоим образом не хотел проигрывать при своей публике. Поэтому Вагнер и Мюллер бросились отыгрываться. Последний откликнулся на кросс Давида Алабы , но головой отправил игровой снаряд выше ворот. За четверть часа до конца первого тайма Толиссо мягко бил в нижний угол, но Зоммер в прыжке отразил удар. Давление хозяев возрастало, поэтому тому факту, что «Бавария» отыгралась в первые сорок пять минут, никто не удивился. Зюле выкатил мяч Вагнеру на пустые ворота. А через несколько оборотов секундной стрелки мюнхенцы вышли вперёд. Мюллер нашёл голову Вагнера, который оформил дубль. За минуту до перерыва Алаба посылал мяч впритирку со штангой, но Зоммер не позволил «Баварии» уйти в отрыв.

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