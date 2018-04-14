Ещё
Саблистка Шевелёва стала чемпионкой России по фехтованию, Егорян — третья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саблистка Шевелёва стала чемпионкой России по фехтованию, Егорян — третья 

Чемпионат.com 8 минут назад
Светлана Шевелёва стала чемпионкой России по фехтованию на саблях. В решающем поединке национального первенства в Смоленске Шевелёва взяла верх над лучшей юниоркой страны Алиной Михайловой со счётом 15:10. В полуфиналах будущие финалистки обыграли олимпийских чемпионок. Шевелёва одолела Яну Егорян — 15:14, а Михайлова была сильнее Юлии Гавриловой — 15:13.
Вернулась после рождения ребёнка и ещё одна олимпийская чемпионка — Софья Великая. Она завершила борьбу в четвертьфинале, уступив Гавриловой — 13:15.
Чемпионат.com: последние новости
«Дженоа» победил «Кротоне», «Кьево» сыграл вничью с «Торино» Божович: не ожидаю ничего особенного от «Краснодара» ЦСКА во втором периоде более чем в два раза перебросал «Ак Барс»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию21
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение