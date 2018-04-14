Светлана Шевелёва стала чемпионкой России по фехтованию на саблях. В решающем поединке национального первенства в Смоленске Шевелёва взяла верх над лучшей юниоркой страны Алиной Михайловой со счётом 15:10. В полуфиналах будущие финалистки обыграли олимпийских чемпионок. Шевелёва одолела Яну Егорян — 15:14, а Михайлова была сильнее Юлии Гавриловой — 15:13.
Вернулась после рождения ребёнка и ещё одна олимпийская чемпионка — Софья Великая. Она завершила борьбу в четвертьфинале, уступив Гавриловой — 13:15.