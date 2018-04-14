«Реал Сосьедад» и «Леганес» добились побед 

В чемпионате Испании сыграны очередные матчи 32-го тура.
"Лас-Пальмас" не смог набрать очки в домашнем матче с «Реал Сосьедадом» (0:1). С таким же счётом «Леганес» одолел «Сельту».
Протокол игры
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
21' Оярсабаль Микель (0:1)
Чичисола Леандро • Агиррегарай Матиас 56' (Кальери Хонатан (56') • Химо Наварро • Давид Гарсия • Кастельяно Дани • Кастельяно Хави • Этебо Огенекаро • Халилович Ален • Тана Домингес 65' (Хиль Начо (65') • Эзекиль Имох 71' (Хайро Самперио (71') • Экспозито Эрик
Запасные: Аквилани Альберто • Висенте Гомес • Давид Симон • Лисоайн Рауль
Тоньо Рамирес • Ариц Элустондо • Льоренте Диего • Навас Рауль • Кевин Родригес • Ильяраменди Асьер 82' • Сурутуса Давид 75' (Субельдия Игор (75') • Каналес Серхио 79' • Оярсабаль Микель • Янузай Аднан 82' (Хуанми Мигель (82') • Виллиан Жозе 68' (Агиррече Иманоль (68')
Запасные: Морено Эктор • Де ла Белья Альберто • Пардо Рубен
14 апреля. Стадион «Гран Канария».
Протокол игры
Леганес
Сельта
(1:0) Герреро Мигель Анхель 63'
Куэльяр Иван 90' • Сальдуа Хосеба • Бустинса Унаи • Сиовас Димитрис • Рико Диего 83' • Перес Рубен • Гумбау Херард 88' 89' (Дос Сантос Мауро (89') • Эль-Жар Набиль • Эрасо Хави 80' (Брашанац Дарко (80') • Омар Рамос • Герреро Мигель Анхель
Запасные: Тито Роберто • Шампань Нерео • Гарсия Рауль II • Наранхо Хосе
Серхио Альварес II • Мальо Уго 87' • Кабраль Густаво • Серхи Гомес • Хонни Кастро • Васс Даниэль • Лоботка Станислав 71' (Мор Эмре (71' 80') • Эрнандес Пабло II 59' • Браис Мендес 46' (Макси Гомес (46') • Аспас Яго • Систо Пионе 71' (Радоя Неманья (71')
Запасные: Ронкалья Факундо • Фонтас Андреу • Рубен Бланко • Хосабед Санчес
14 апреля. Стадион «Бутарке» (Леганес).