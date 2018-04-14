«Лас-Пальмас» проиграл дома «Реал Сосьедад» 

«Реал Сосьедад» обыграл в гостях «Лас-Пальмас» со счетом 1:0 в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Гол на 21 минуте забил Микель Оярсабаль.
По итогам матча «Реал Сосьедад» занимает десятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. «Лас-Пальмас» остается на 19 позиции с 21 очками.
В другом мачте 32-го тура «Леганес» дома обыграл со счетом 1:0 «Сельту». Гол на 63 минуте забил Мигель Анхель Герреро.
По итогам игры «Леганес» занимает 14 позицию в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Сельта» остается на девятой строчке с 43 очками.
Чемпионат Испании
32-й тур "Леганес" — «Сельта» — 1:0 (0:0)
Гол: Герреро, 63 (1:0).
"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар, Херард Гумбау (Дос Сантос, 89), Эрасо (Брашанац, 81), Эль-Жар, Герреро.
"Сельта": Альварес, Кабраль, Мальо, Хонни Кастро, С. Гомес, Васс, Эрнандес, Лоботка (Радойя, 71), Систо (Эмре Мор, 71), Мендес (М. Гомес, 46), Аспас.
Предупреждения: Эрнандес, 59. Эмре Мор, 80. Рико, 83. Мальо, 87. Херард Гумбау, 88. Куэльяр, 90+3.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
14 апреля. Леганес. Стадион «Estadio Municipal de Butarque».
"Лас-Пальмас" — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)
Гол: Оярсабаль, 21 (0:1).
"Лас-Пальмас": Чичисола, Агиррегарай (Кальери, 56), Ксимо Наварро, Гарсия, Дани Кастельяно, Халилович, Хави Кастельяно, Эзекиль (Хайро, 71), Тана (Хиль, 65), Этебо, Экспосито.
"Реал Сосьедад": Тоньо, Навас, Льоренте, Элустондо, Родригес, Каналес, Сурутуса (Субельдия, 75), Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 82), Виллиан Жозе (Агиррече, 68), Оярсабаль.
Предупреждения: Каналес, 79. Ильярраменди, 82.
Судья: Альварес Искиэрдо (Испания).
14 апреля. Лас-Пальмас. Стадион «Gran Canaria».