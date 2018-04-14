«Лас-Пальмас» проиграл дома «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» обыграл в гостях «Лас-Пальмас» со счетом 1:0 в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Гол на 21 минуте забил Микель Оярсабаль

По итогам матча «Реал Сосьедад» занимает десятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. «Лас-Пальмас» остается на 19 позиции с 21 очками.

В другом мачте 32-го тура «Леганес» дома обыграл со счетом 1:0 «Сельту». Гол на 63 минуте забил Мигель Анхель Герреро

По итогам игры «Леганес» занимает 14 позицию в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Сельта» остается на девятой строчке с 43 очками.

Чемпионат Испании

32-й тур "Леганес" — «Сельта» — 1:0 (0:0)

Гол: Герреро, 63 (1:0).

Предупреждения: Эрнандес, 59. Эмре Мор, 80. Рико, 83. Мальо, 87. Херард Гумбау, 88. Куэльяр, 90+3.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

14 апреля. Леганес. Стадион «Estadio Municipal de Butarque».

"Лас-Пальмас" — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)

Гол: Оярсабаль, 21 (0:1).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Агиррегарай (Кальери, 56), Ксимо Наварро, Гарсия, Дани Кастельяно, Халилович, Хави Кастельяно, Эзекиль (Хайро, 71), Тана (Хиль, 65), Этебо, Экспосито.

Предупреждения: Каналес, 79. Ильярраменди, 82.

Судья: Альварес Искиэрдо (Испания).

14 апреля. Лас-Пальмас. Стадион «Gran Canaria».