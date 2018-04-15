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Дина Аверина выиграла второе золото на этапе КМ по художественной гимнастике
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Дина Аверина выиграла второе золото на этапе КМ по художественной гимнастике 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Россиянка Дина Аверина выиграла золото в упражнении с лентой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро. Об этом сообщает «Советский спорт».
Второе место заняла болгарская спортсменка Катрин Тасева. Бронзовым призером стала Арина Аверина.
Победу в упражнении с булавами одержала Линой Ашрам из Израиля. Сестры Аверины заняли четвертое и пятое места.
Ранее Дина Аверина выиграла упражнения с мячом и завоевала серебро в упражнениях с обручем.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Пезаро, Италия Лента
1. Дина Аверина (Россия) — 18,250. 2. Катрин Тасева (Болгария) — 18,050. 3. Арина Аверина (Россия) — 17,800.
Булавы
1. Линой Ашрам (Израиль) — 19,350. 2. Влада Никольченко (Украина) — 18,450. 3. Катрин Тасева (Болгария) — 18,250. 4. Дина Аверина (Россия) — 18,200. 5. Арина Аверина (Россия) — 17,300.
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