Дина Аверина выиграла второе золото на этапе КМ по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина выиграла золото в упражнении с лентой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро. Об этом сообщает «Советский спорт».

Второе место заняла болгарская спортсменка Катрин Тасева. Бронзовым призером стала Арина Аверина.

Победу в упражнении с булавами одержала Линой Ашрам из Израиля. Сестры Аверины заняли четвертое и пятое места.

Ранее Дина Аверина выиграла упражнения с мячом и завоевала серебро в упражнениях с обручем.

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Пезаро, Италия Лента

1. Дина Аверина (Россия) — 18,250. 2. Катрин Тасева (Болгария) — 18,050. 3. Арина Аверина (Россия) — 17,800.

Булавы

1. Линой Ашрам (Израиль) — 19,350. 2. Влада Никольченко (Украина) — 18,450. 3. Катрин Тасева (Болгария) — 18,250. 4. Дина Аверина (Россия) — 18,200. 5. Арина Аверина (Россия) — 17,300.