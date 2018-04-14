Мурад Мусаев: Пока я не успел многое изменить в игре «Краснодара»

— Первый тайм прошел в высоком темпе, мы действовали агрессивно, и у нас многое. После перерыва стали действовать медленнее, но смогли забить еще. Хотелось бы, чтобы вся игра проходила так, как в первом тайме. Не могу сказать, что кто-то выпал, все действовали хорошо. Мы выбрали более атакующий вариант, и он себя оправдать.

— Надо подумать, будем решать позже.

— Вам не кажется, что Смолов сейчас недостаточно эффективен на поле?

— У Смолова хороший удар, но сейчас такой период. Уверен, он забьет.

— Что вы поменяли в игре «Краснодара», когда пришли?

«Краснодар» обыграл «Арсенал» и вернулся на третье место в РФПЛ

— Я не успел многое изменить пока. Активней стали работать фланги.

— Кто из травмированных будет готов выйти на поле в следующей игре?

Олег Шатов должен быть готов, у него ушиб, это не так страшно. А по Шарлю Каборе большой вопрос.

— Насколько вы самостоятельны в принятии решений как тренер? Не давит ли на вас авторитет вашего руководителя — Сергея Галицкого

— Я с ним общался два раза на прошлой неделе, на этой недели — столько же. Смысл ставить тренера и принимать за него решения?, — цитирует Мусаева «Матч ТВ».