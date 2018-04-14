Мурад Мусаев: Пока я не успел многое изменить в игре «Краснодара» 

— Первый тайм прошел в высоком темпе, мы действовали агрессивно, и у нас многое. После перерыва стали действовать медленнее, но смогли забить еще. Хотелось бы, чтобы вся игра проходила так, как в первом тайме. Не могу сказать, что кто-то выпал, все действовали хорошо. Мы выбрали более атакующий вариант, и он себя оправдать.
— В следующей игре с ЦСКА вы не сможете рассчитывать на Федора Смолова, который пропустит матч из перебора карточек. Кто выйдет вместо него: Магомед-Шапи Сулейманов или Андрей Иван?
— Надо подумать, будем решать позже.
— Вам не кажется, что Смолов сейчас недостаточно эффективен на поле?
— У Смолова хороший удар, но сейчас такой период. Уверен, он забьет.
— Что вы поменяли в игре «Краснодара», когда пришли?
«Краснодар» обыграл «Арсенал» и вернулся на третье место в РФПЛ
— Я не успел многое изменить пока. Активней стали работать фланги.
— Кто из травмированных будет готов выйти на поле в следующей игре?
— Олег Шатов должен быть готов, у него ушиб, это не так страшно. А по Шарлю Каборе большой вопрос.
— Насколько вы самостоятельны в принятии решений как тренер? Не давит ли на вас авторитет вашего руководителя — Сергея Галицкого?
— Я с ним общался два раза на прошлой неделе, на этой недели — столько же. Смысл ставить тренера и принимать за него решения?, — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
«Краснодар» набрал 47 очков и занимает третье место в РФРЛ. У «Арсенала» 35 очков и шестое место. В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Арсенал» примет «Зенит».