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Чудесное спасение «Генгама» в матче с «Лиллем» и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции
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Чудесное спасение «Генгама» в матче с «Лиллем» и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим ничью «Нанта» под руководством Клаудио Раньери и «Дижона», а также интересную развязку в поединке между «Лиллем» и «Генгамом».
"Страсбур" — «Сент-Этьен» — 0:1  Гол: Дебюши, 82 — 0:1.
"Страсбур": Укиджа, Фулькье, Сека, Коне, Мартинес, Гонсалвес, Гримм (Саади, 85), Лиэнар, Мартен, Корнье, Баокен (Блайяк, 81).
"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Суботич, Дебюши, Диуссе (Нтеп, 60), Кабелла, Сельнэс, Амума (Янко, 85), Мвила, Монне-Паке, Берич (Бамба, 60).
"Ренн" — «Метц» — 1:2  Голы: Буриго, 27 — 1:0, Ру, 52 — 1:1, Ру, 57 — 1:2.
"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Данзе (Леа Силики, 73), Ньяньон, Гуркюфф (Сако, 56), Буриго, Хазри, Андре, Сарр (Юну, 69), Прцич.
"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Ривьере (Пальмьери, 46), Селимович (Поблете, 63), Доссеви, Молле, Коад, Балиу, Ру (Ньян, 76), Ривьер.
"Нант" — «Дижон» — 1:1  Голы: Накульма, 33 — 1:0, Квон Чхан Хун, 61 — 1:1.
"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос (Авазьем, 36), Лукас Лима, Джиджи, Илоки, Томассон, Ронжье, Крхин (Туре, 16), Сала, Накульма (Бамму, 62).
"Дижон": Рене, Хаддади, Джилободжи, Варро, Шафик (Розье, 75), Амальфитано, Саммаритано (Массуэма, 75), Слити, Марье, Квон Чхан Хун, Жанно (Рюфли, 81).
"Лилль" — «Генгам» — 2:2  Голы: Пепе, 55 — 1:0, Луис Араужо, 57 — 2:0, Алонсо, 90 (автогол) — 2:1, Бриан, 90 — 2:2.
"Лилль": Коффи, Иэ, Мендиль, Малькюи, Дабила (Алонсо, 51), Биссума, Тиаго Майя, Пепе (Понсе, 77), Луис Араужо (Сумаре, 83), Мотиба, Бензия.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Дидо (Нгбакото, 66), Блас, Гренье, Бенезе (Фири, 77), Коко (Тюрам, 56), Бриан.
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