Чудесное спасение «Генгама» в матче с «Лиллем» и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим ничью «Нанта» под руководством Клаудио Раньери и «Дижона», а также интересную развязку в поединке между «Лиллем» и «Генгамом».

"Страсбур" — «Сент-Этьен» — 0:1 Гол: Дебюши, 82 — 0:1.

"Страсбур": Укиджа, Фулькье, Сека, Коне, Мартинес, Гонсалвес, Гримм (Саади, 85), Лиэнар, Мартен, Корнье, Баокен (Блайяк, 81).

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Суботич, Дебюши, Диуссе (Нтеп, 60), Кабелла, Сельнэс, Амума (Янко, 85), Мвила, Монне-Паке, Берич (Бамба, 60).

"Ренн" — «Метц» — 1:2 Голы: Буриго, 27 — 1:0, Ру, 52 — 1:1, Ру, 57 — 1:2.

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Данзе (Леа Силики, 73), Ньяньон, Гуркюфф (Сако, 56), Буриго, Хазри, Андре, Сарр (Юну, 69), Прцич.

"Метц": Кавасима, Дианье, Ньяхате, Ривьере (Пальмьери, 46), Селимович (Поблете, 63), Доссеви, Молле, Коад, Балиу, Ру (Ньян, 76), Ривьер.

"Нант" — «Дижон» — 1:1 Голы: Накульма, 33 — 1:0, Квон Чхан Хун, 61 — 1:1.

"Дижон": Рене, Хаддади, Джилободжи, Варро, Шафик (Розье, 75), Амальфитано, Саммаритано (Массуэма, 75), Слити, Марье, Квон Чхан Хун, Жанно (Рюфли, 81).

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Дидо (Нгбакото, 66), Блас, Гренье, Бенезе (Фири, 77), Коко (Тюрам, 56), Бриан.