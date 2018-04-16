«Депортиво» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 17 апреля

«Депортиво»

С начала декабря прошлого года «Депор» преследовала затяжная 15-матчаевая безвыигрышная серия. В феврале клуб сменил тренера — Кристобаль Паррало был уволен накануне из-за неудовлетворительных результатов, его место занял Кларенс Зеедорф.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Помогло не сразу, «Депортиво» продолжал свою неудачную серию. В марте клуб дома сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1), на выезде уступил «Жироне» (0:2) и на своем поле поделил очки с «Лас-Пальмасом» (1:1).

В апреле «Депортиво» в Мадриде проиграл «Атлетико» (0:1), после чего неудачная серия прервалась. Подопечные Зеедорфа сначала на своем поле вырвали победу у «Малаги» (3:2), а затем на выезде победили «Атлетик» (3:2).

В результате «Депортиво» с 26 очками остается в зоне вылета — на 18-м месте. Разница мячей 32-65.

Лучший бомбардир команды — Адриан с 9 голами и 4 передачами, у Флорина Андоне 7 голов и 2 передачи, у Лукас Переса 5 голов и 6 передач.

Предстоящий матч из-за травм пропустят защитники Симон Кьер и Себастьен Коршья.

«Севилья»

Андалузский клуб не выигрывает уже на протяжении шести матчей — последнюю победу подопечные Винченцо Монтеллы одержали в середине марта, обыграв на выезде «МЮ» (2:1) в Лиге чемпионов.

После этого, «Севилья» в рамках Примеры на выезде уступила «Леганесу» (1:2) и дома сыграла вничью с «Барселоной» (2:2), пропустив два мяча на последних минутах и упустив победу.

В рамках Лиги чемпионов «Севилья» на своем поле проиграла «Баварии» (1:2), после чего была на выезде разгромлена «Сельтой» (0:4) в матче чемпионата Испании.

Однако экономия сил не помогла — в ответном матче с «Баварией» победить не удалось — 0:0, севильцы покинули Лигу чемпионов.

В последнем матче подопечные Монтеллы дома ушли от поражения в матче с «Вильярреалом» — 2:2.

После этого матча «Севилья» с 47 очками занимает 7-е место, всего на 1 балла отставая от зоны Лиги Европы. Разница мячей 41-52.

Лучший бомбардир команды Луис Муриэль с 7 голами, 6 голов и 6 переда у Пабло Сарабия, еще 6 голов забил Виссам Бен-Йеддер.

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Энеко Боведа и Сидней, хавбеки Федерико Картабия, Борха Валье, Салли Мунтари и нападающий Адриан Лопес.

В первом круге «Севилья» одержала победу над «Депором» со счетом 2:0. В прошлом сезоне севильцы победили дважды — 3:2 на выезде и 4:2 дома.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Депортиво», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,60.

Но и за успех «Севильи» предлагают 2,62, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,40.

Севильцам после матча с «Депортиво» предстоит решающий матч с «Барселоной» в Кубке Испании, так что подопечные Монтеллы могут поберечь силы. «Депор» же захочет продлить победную серию и выбраться из зоны вылета и это подарит им такую возможность. даже побеждая, команда Зеедорфа много пропускает, так что матч будет результативным.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,61 и «тотал голов больше 2,5» за 1,71, а также европейский гандикап «победа „Севильи“ +1 гол» — за 1,44.