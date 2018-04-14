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Дубль Адриана Лопеса помог «Депортиво» победить «Атлетик»
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Дубль Адриана Лопеса помог «Депортиво» победить «Атлетик» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Депортиво» победил «Атлетик» в матче 32-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В начале первого тайма дубль оформил нападающий «Депортиво» Адриан Лопес. На 47-й минуте хозяева сократили разницу в счёте благодаря точному удару полузащитника Рауля Гарсии. Хавбек хозяев Борха Валье забил гол на 53-й минуте. Точку в матче поставил полузащитник Маркел Сусаета в середине второго тайма.
«Атлетик», набрав 39 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Депортиво» (26) — на 18-й строчке.
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