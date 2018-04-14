Разыгравшийся «Депортиво» оставил ни с чем «Атлетик» 

«Депортиво» проснулся от зимней спячки и победил во втором матче подряд после безвыигрышной серии длиной в четыре месяца. И если на прошлой неделе была обыграна «Малага» (3:2), то сегодня с таким же счетом сложил оружие «Атлетик», играющий на «Сан-Мамесе». Дубль в составе коллектива из Ла-Коруньи оформил Адриан Лопес.
"Депортиво" до пяти очков сократил отставание от идущего 17-м «Леванте».
Протокол игры
Атлетик Б Депортиво
6' Адриан Лопес (0:1)
14' Адриан Лопес (0:2)
(1:2) Гарсия Рауль 48'
53' Валье Борха (1:3)
(2:3) Сусаета Маркель 72'
Кепа Аррисабалага • Де Маркос Оскар • Этчейта Хавьер 46' (Адурис Ариц (46') • Иньиго Мартинес • Баленсиага Микель • Сан-Хосе Микель • Беньят Эчебария 66' (Муньяин Икер (66') • Сусаета Маркель • Гарсия Рауль 61' • Кордоба Иньиго 46' (Йерай Альварес (46' 90') • Уильямс Иньяки
Запасные: Эррерин Яго • Рико Микель • Весга Микель • Лекуе Иньиго
Рубен Мартинес 79' • Хуанфран Морено • Альбентоса Рауль • Шёр Фабиан • Луизинью Коррейя • Крон-Дели Микаэль 77' (Наварро Фернандо (77') • Москера Педро • Борхес Сельсо • Чолак Эмре 58' (Вальверде Федерико (58') • Лукаш Эшпиндула • Адриан Лопес 46' (Валье Борха (46')
Запасные: Коваль Максим • Хиль Карлес • Баккали Закария • Андоне Флорин
14 апреля. Стадион «Сан-Мамес» (Бильбао).