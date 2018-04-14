Разыгравшийся «Депортиво» оставил ни с чем «Атлетик»

«Депортиво» проснулся от зимней спячки и победил во втором матче подряд после безвыигрышной серии длиной в четыре месяца. И если на прошлой неделе была обыграна «Малага» (3:2), то сегодня с таким же счетом сложил оружие «Атлетик», играющий на «Сан-Мамесе». Дубль в составе коллектива из Ла-Коруньи оформил Адриан Лопес.

"Депортиво" до пяти очков сократил отставание от идущего 17-м «Леванте».

Протокол игры

Атлетик Б Депортиво

6' Адриан Лопес (0:1)

14' Адриан Лопес (0:2)

(1:2) Гарсия Рауль 48'

53' Валье Борха (1:3)

(2:3) Сусаета Маркель 72'

Кепа Аррисабалага • Де Маркос Оскар • Этчейта Хавьер 46' (Адурис Ариц (46') • Иньиго Мартинес • Баленсиага Микель • Сан-Хосе Микель • Беньят Эчебария 66' (Муньяин Икер (66') • Сусаета Маркель • Гарсия Рауль 61' • Кордоба Иньиго 46' (Йерай Альварес (46' 90') • Уильямс Иньяки

Запасные: Эррерин Яго • Рико Микель • Весга Микель • Лекуе Иньиго

14 апреля. Стадион «Сан-Мамес» (Бильбао).