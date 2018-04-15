«Депортиво» одержал вторую победу кряду, обыграв «Атлетик»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Депортиво» на выезде переиграл «Атлетик» со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил нападающий Адриан Лопес, а также гол забил форвард Борха Валье. У хозяев отличились полузащитники Рауль Гарсия и Маркель Сусаэта.

Для бело-голубых эта победа стала второй подряд в национальном первенстве.

"Депортиво" занимает 18-е место турнирной таблицы ла лиги, набрав 26 очков. «Атлетик», в активе которого 39 очков, располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Испании

Примера

32-й тур "Атлетик" — «Депортиво» — 2:3 (0:2)

Голы: Адриан, 6 (0:1). Адриан, 14 (0:2). Рауль Гарсия, 47 (1:2). Валье, 53 (1:3). Сусаэта, 72 (2:3).

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Эчейта (Альварес, 46), Де Маркос, Иньиго Мартинес, Рауль Гарсия, Сусаэта, Сан-Хосе, Эчеварриа (Икер Муниаин, 66), Иньяки Уильямс , Кордоба (Адурис, 46).

Предупреждения: Рауль Гарсия, 61. Мартинес, 79. Альварес, 90+3.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

14 апреля. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

Атлетик — Депортиво

Турнирная таблица чемпионата Испании