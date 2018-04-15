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«Депортиво» одержал вторую победу кряду, обыграв «Атлетик»
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«Депортиво» одержал вторую победу кряду, обыграв «Атлетик» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Фото: Soccer News
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Депортиво» на выезде переиграл «Атлетик» со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил нападающий Адриан Лопес, а также гол забил форвард Борха Валье. У хозяев отличились полузащитники Рауль Гарсия и Маркель Сусаэта.
Для бело-голубых эта победа стала второй подряд в национальном первенстве.
"Депортиво" занимает 18-е место турнирной таблицы ла лиги, набрав 26 очков. «Атлетик», в активе которого 39 очков, располагается на 13-й строчке.
Чемпионат Испании
Примера
32-й тур  "Атлетик" — «Депортиво» — 2:3 (0:2)
Голы: Адриан, 6 (0:1). Адриан, 14 (0:2). Рауль Гарсия, 47 (1:2). Валье, 53 (1:3). Сусаэта, 72 (2:3).
"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Эчейта (Альварес, 46), Де Маркос, Иньиго Мартинес, Рауль Гарсия, Сусаэта, Сан-Хосе, Эчеварриа (Икер Муниаин, 66), Иньяки Уильямс, Кордоба (Адурис, 46).
"Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Фернандо Наварро, 77), Хуанфран, Шер, Луизинью, Альбентоса, Москера, Борхес, Эмре Чолак (Вальверде, 58), Адриан (Валье, 46), Лукас.
Предупреждения: Рауль Гарсия, 61. Мартинес, 79. Альварес, 90+3.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
14 апреля. Бильбао. Стадион San Mames Barria.
Атлетик — Депортиво
Турнирная таблица чемпионата Испании
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