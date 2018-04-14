«Манчестер Сити» разобрался с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли»

В центральном матче тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Тоттенхэм».

Протокол игры

Тоттенхэм

Манчестер Сити

22' Жезус Габриэль (0:1)

25' Гюндоган Илкай (0:2)

72' Стерлинг Рахим (1:3)

14 апреля. Стадион «Уэмбли» (Лондон).

Многие ожидали, что к средине апреля «Манчестер Сити» оформит чемпионский титул и пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов. Но получилось всё совсем не так. На прошлых выходных команда Хосепа Гвардиолы растранжирила преимущество 2:0 над "Манчестер Юнайтед" , проиграла дерби и не смогла досрочно стать чемпионом. В Лиге чемпионов «горожане» и вовсе дважды уступили «Ливерпулю» и прекратили выступления в сильнейшем клубном турнире континента. Так что к поединку с «Тоттенхэмом», не проигравшим ни одного матча Премьер-лиги в 2018-м году, «Манчестер Сити» подходил не в лучшем настроении.

За «Тоттенхэм» не мог сыграть получивший повреждение Дэнни Роуз . Вряд ли эту потерю можно было считать серьёзной, ведь в этом сезоне на высоком уровне слева в обороне выступает Бен Дэвис. Хосеп Гвардиола не досчитался дисквалифицированного Фернандиньо и травмированного Серхио Агуэро. В центре поля у «Манчестер Сити» действовал Илкай Гюндоган , а на острие атаки — Габриэль Жезус . Эти футболисты сполна себя оправдали.

С первых минут «Манчестер Сити» здорово включился в игру. Уже в дебюте после мягкого наброса от партнёра Лерой Сане внешней стороной стопы пробил с лёта со средней дистанции — мяч угодил в левую штангу! В скором времени неплохие удары наносили Рахим Стерлинг и Кевин де Брёйне, однако игровой снаряд разминался с воротами. В средине первого тайма команда Хосепа Гвардиолы всё-таки смогла забить. После длинной передачи от Венсана Компани Габриэль Жезус выскочил на свидание с голкипером и пробил точно в ворота.

В скором времени произошёл довольно скандальный момент. Рахим Стерлинг слева выскочил на вратаря и был явно сбит Уго Льорисом. При этом игрок гостей успел сделать пас право на пустые ворота на Габриэля Жезуса, однако тот замешкался и не пробил сразу. После этого Джонатан Мосс дал свисток и назначил пенальти за фол вратаря. Но на повторе было видно, что нарушение правил произошло за пределами штрафной площади. Как бы там было, Илкай Гюндоган реализовал пенальти, чётко пробив под правую штангу.

За десять минут до перерыва коварный удар из-за пределов штрафной площади удался Давиду Сильве — Уго Льорис совершил сэйв. «Тоттенхэм» смог сократить разрыв в счёте и в одночасье возродить интригу на «Уэмбли», когда Гарри Кейн вывел Кристиана Эриксена на свидание с голкипером. После короткого удара мяч попал в защитника, в ногу датчанина и в итоге всё-таки оказался в сетке.

После перерыва «Тоттенхэм» старался прибавить, но и «Манчестер Сити» не забывал об атаках. Ближе к экватору тайма Габриэль Жезус вырывался чуть ли не на свидание с голкипером, однако после его удара мяч пролетел правее намеченной цели. В скором времени Рахим Стерлинг имел прекрасную возможность забить гол, получив мяч в пределах чужой штрафной площади. Но как-то медленно всё делал атакующий полузащитник «горожан» — после удара мяч задел защитника и отправился в руки вратарю.

За двадцать минут до конца основного времени команда Хосепа Гвардиолы упустила очередной роскошный момент. После удачного отскока Рахим Стерлинг получил мяч в центре штрафной, на замахе убрал Уго Льориса и одного из защитников, в которого в итоге каким-то образом умудрился попасть с линии вратарской. А затем «горожане» всё же забили третий гол. После удара Габриэля Жезуса из пределов штрафной площади голкипер совершил сэйв, однако Рахим Стерлинг удачно сыграл на добивании!

Хозяева старались, но до финального свистка счёт 1:3 сохранился на табло. «Манчестер Сити» разобрался на выезде с «Тоттенхэмом» и уже в воскресенье может оформить титул Премьер-лиги, если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Вест Бромвичу».