Ещё
«Мисс Россия — 2018» стала студентка из Чувашии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мисс Россия — 2018» стала студентка из Чувашии 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: RT на русском
Студентка из Чувашии Юлия Полячихина завоевала титул «Мисс Россия — 2018». Ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль, сообщает РИА Новости. 18-летняя Юлия окончила школу с золотой медалью, сейчас она учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики.
«Мисс Россия» увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. После победы на конкурсе Полячихина получит шанс представлять страну на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».
BFM.RU: последние новости
Финальная серия за Кубок Гагарина: ЦСКА против «Ак Барса» Апелляционная палата трибунала в Гааге приговорила Шешеля к 10 годам тюрьмы, которые он уже отбыл в СИЗО «Мисс Россия — 2018» стала студентка из Чувашии
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удалившему Буффона судье угрожают расправой7
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию70
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение