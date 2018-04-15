«Мисс Россия — 2018» стала студентка из Чувашии

Студентка из Чувашии Юлия Полячихина завоевала титул «Мисс Россия — 2018». Ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль, сообщает РИА Новости . 18-летняя Юлия окончила школу с золотой медалью, сейчас она учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики.

«Мисс Россия» увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. После победы на конкурсе Полячихина получит шанс представлять страну на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».