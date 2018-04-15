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«Боавишта» и «Чавес» устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили и другие результаты 30-го тура чемпионата Португалии
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«Боавишта» и «Чавес» устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили и другие результаты 30-го тура чемпионата Португалии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим результативный поединок между «Боавиштой» и «Чавесом», которые отправили в ворота друг друга по три гола.
"Авеш" — «Фейренсе» — 1:0  Гол: Балде, 6 — 1:0.
"Портимоненсе" — «Эшторил» — 0:1  Гол: Аллиш, 42 — 0:1.
Удаление: Виктор Андраде (77) — «Эшторил».
"Боавишта" — «Чавес» — 3:3  Голы: Давидсон, 11 — 0:1, Карраса, 25 — 1:1, Сантуш, 42 — 2:1, Сантуш, 77 — 3:1, Эуштакиу, 80 — 3:2, Платини, 88 — 3:3.
"Витория Гимараэш" — «Витория Сетубал» — 1:1  Голы: Уртадо, 9 — 1:0, Фернандеш, 30 — 1:1.
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