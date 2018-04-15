«Боавишта» и «Чавес» устроили голевую феерию, но сильнейшего не выявили и другие результаты 30-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим результативный поединок между «Боавиштой» и «Чавесом», которые отправили в ворота друг друга по три гола. "Авеш" — «Фейренсе» — 1:0 Гол: Балде, 6 — 1:0. "Портимоненсе" — «Эшторил» — 0:1 Гол: Аллиш, 42 — 0:1. Удаление: Виктор Андраде (77) — «Эшторил». "Боавишта" — «Чавес» — 3:3 Голы: Давидсон, 11 — 0:1, Карраса, 25 — 1:1, Сантуш, 42 — 2:1, Сантуш, 77 — 3:1, Эуштакиу, 80 — 3:2, Платини, 88 — 3:3. "Витория Гимараэш" — «Витория Сетубал» — 1:1 Голы: Уртадо, 9 — 1:0, Фернандеш, 30 — 1:1.