«Ростов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля

«Ростов»

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Весенний отрезок дончане проводят неудачно, не одержав пока ни одной победы. Чемпионат России возобновился для ростовчан поражением в выездном матче с «Краснодаром» (1:3).

Домашний матч с «Зенитом» подопечные Валерия Карпина сумели свести вничью 0:0. Затем дончане отправились в Тулу, где сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

Во время международной паузы ростовчане провели товарищеский матч с «Ахматом», проиграв грозненцам со счетом 0:2.

После этого «Ростов» дома уступил ЦСКА со счетом 1:2 и на выезде уступил «Локомотиву» (0:1).

После 25-го тура «Ростов» занимает 13-е место в таблице с 27 очками и разницей мячей 21-25.

В предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный Сверрир Ингасон

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане доигрывают последние матчи в Премьер-лиги. Залегая на дне таблицы с 13 очками после 25 матчей, клуб не имеет надежд даже на стыковые матчи.

Весенний отрезок для хабаровчан начался с поражения в Кубке России, подопечные Рината Билялетдинова уступили на своем поле ярославскому «Шиннику» по пенальти — 0:0 (1:4).

Затем СКА со счетом 0:1 уступил дома «Тосно», и на выезде проиграл «Спартаку», причем красно-белые на своем поле забили только на последних минутах.

Выезд к «Уралу» обернулся разгромом со счетом 0:3, после чего СКА набрал первое очко за весенний отрезок, сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

После этого матча руководство хабаровского клуба решило расстаться с Ринатом Билелтдиновым и команду возглавил Сергей Передня

Первый матч под его руководством СКА проиграл на своем поле «Амкару» со счетом 0:2.

Разница мячей хабаровчан 16:44, лучший бомбардир команды Мирослав Маркович с 4 голами, еще 3 мяча забил Виталий Федотов

В первом круге СКА победил на своем поле со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ростов», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,20.

За успех «СКА-Хабаровска» предлагают 13,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 5,50.

Хабаровчане еще не забили весной ни одного мяча, но и пропускают мало, не считая неудачного выезда в Екатеринбург. Вряд ли СКА сумеет открыть счет голам в Ростове, скорее подопечных Передни ждет очередное поражение, а «Ростов» одержит первую весеннюю победу, скорее всего с минимальным счетом.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 2,25 и «тотал голов меньше 2,5» за 2,75, а также европейский гандикап «победа „СКА-Хабаровска“ +2 гола» — за 2,1.