«Уфа» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

Сегодня, 15 марта, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 26-го тура РФПЛ «Уфа» — ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались друг с другом восемь раз. На счету ЦСКА шесть побед, ещё дважды была зафиксирована ничья.

ЦСКА с 44 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» находится на седьмой строчке, имея в своём активе 34 очка.