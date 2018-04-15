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«Уфа» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
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«Уфа» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 15 марта, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 26-го тура РФПЛ «Уфа» — ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом восемь раз. На счету ЦСКА шесть побед, ещё дважды была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Его ассистентами станут Алексей Лебедев и Владимир Миневич. Резервный судья — Ранэль Зияков.
ЦСКА с 44 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» находится на седьмой строчке, имея в своём активе 34 очка.
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