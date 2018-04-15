Молодёжка «СКА-Хабаровск» первой в сезоне обыграла «Ростов» на его поле

Молодёжка «СКА-Хабаровск» после недавней победы, вырванной в дополнительное время у «Амкара», отправились в Ростов-на-Дону и вновь праздновали успех — 2:1. Примечательно, что ближайший резерв ФК «Ростов» до этого в нынешнем сезоне не проиграл ни одного домашнего матча, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вновь лидерские качества проявил аргентинский легионер армейцев Алехандро Барбаро . Именно после его навеса в штрафную площадку хозяев на 14-й минуте голкипер «Ростова» Ермаков выбил мяч кулаками прямо в ноги Никите Зотову , который хладнокровно поразил цель. Удалось Барбаро поучаствовать и во втором голе в ворота ростовчан. На последней минуте первого тайма после подачи аргентинца, который незадолго до этого сам забил, но из офсайда, отличился Александр Максименко . После перерыва хозяевам удалось отыграть лишь один мяч.

— Спасибо большое ребятам. На поле был единый дружный коллектив, — считает наставник молодёжки «СКА-Хабаровск» Сергей Ленивкин. — Очень здорово провели первый тайм — один из лучших за весь сезон. Имели помимо двух забитых мячей ещё ряд моментов, в том числе попали в штангу в самом начале встречи.

Напомним, что сегодня в 19.00 по московскому времени сыграют основные составы ФК «Ростов» и «СКА-Хабаровск». Поединок впервые пройдёт на новой «Ростов Арене», на которой в июне состоятся матчи Чемпионата мира. «РОСТОВ-М» — «СКА-ХАБАРОВСК-М» — 1:2 (0:2) Голы: Зотов, 14 (0:1), Максименко, 45 (0:2), Соловьёв, 76 (1:2) «Ростов-М»: Ермаков, Сухомлинов, Захаров, Нескоромный (Киряков, 46), Осинов, Чуперка, Думбия, Вебер (Петров, 75), Мкртчян (Забродин, 46), Ларченков, Соловьев (Крюков, 84) «СКА-Хабаровск»: Агафонов, Блохин (Гульм, 90), Кучин, Сафронов, Максименко, Махатадзе, Головатюк, Зотов (Князев, 81), Ломаченко (Слесарев, 59), Барбаро (Дерявко, 90), Агаронян Предупреждения: Сухомлинов, 70 — Блохин, 63, Зотов, 79 Судья: Капленков (Москва) 14 апреля, Батайск. Стадион «Локомотив», 80 зрителей