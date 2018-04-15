Прогноз на матч Урал — Спартак: на «Екатеринбург Арене» будет шумно

«Урал» — "Спартак" . Прогноз на матч 26-го тура российской Премьер-лиги (15.04.2018, 14:00 мск).

Воскресная программа очередного игрового дня в РФПЛ будет открыта матчем с участием действующего чемпиона страны — «Спартак» в гостях встретится с «Уралом». «Красно-белые» проигрывают 5 очков «Локомотиву» за 5 туров до финиша чемпионата, что вынуждает команду Массимо Карреры обязательно выигрывать все свои оставшиеся матчи, надеясь на осечку соперника. Букмекеры верят, что москвичи смогут победить в Екатеринбурге — победа «Спартака» в этом матче оценивается коэффициентом 1.69.

Команда

"Спартак"

45:26 "Урал"

28:28 "Урал"

Екатеринбургский «Урал» показывает не лучшие результаты в весенней части чемпионате, тем не менее команда Александра Тарханова всё ещё сохраняет шансы на то, чтобы зацепиться за шестое место в чемпионате, которое может дать путёвку в Лигу Европы, но для этого нужно играть на победу с москвичами. В начале марта у уральцев не получилось добиться успеха с двумя другими столичными командами — поражения от ЦСКА (0:1) и «Локомотива» (0:2). После этого была крупная выездная победа над «СКА-Хабаровском» (3:0), но она не придала футболистам особой уверенности, и в следующих двух матчах «Урал» с трудом вырывал ничью — дома с «Рубином» (1:1) и в гостях с «Тосно» (2:2).

"Спартак"

"Спартак" же сейчас в полном порядке, делая всё возможное, чтобы не позволить «Локомотиву» отобрать у себя чемпионский титул. Хотя в начале марта команда Массимо Карреры не смогла выиграть очную встречу против «железнодорожников» (0:0). Но после этого «красно-белые» только побеждают. Хотя в матчах со «СКА-Хабаровском» (1:0) и «Рубином» (2:1) победы вырывались только в концовке матчей. Чуть более уверенно дома удалось справиться с «Тосно» (2:1). А в прошлом туре «Спартак» сумел в гостях разгромить «Анжи» (4:1), благодаря хет-трику Промеса, который возглавил бомбардирскую гонку в Премьер-лиге. Стоит отметить, что в этой встрече в ворота спартаковцев вернётся Артём Ребров , так как Селихов получил повреждение бедра. Ребров не играл в РФПЛ с сентября прошлого года.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 13:40 на телеканале «Матч ТВ» и в 13:45 на телеканале «Наш футбол» начнутся прямые трансляции из Екатеринбурга. Также обо всех событиях матча "Урал" — «Спартак» можно будет узнавать из текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Урал", как правило, очень неудачно играет в очных матчах со «Спартаком», что подтверждает статистика личных встреч: +3=2-14, разница мячей — 11:42. В последних четырёх матчах побеждали «красно-белые». В матче первого круга спартаковцы победили дома со счётом 2:0, благодаря голам Самедова и Роши.

Интересные факты

В последних 11-ти турах «Урал» добыл лишь 1 победу (+1=5-5, 11:15);

"Урал" имеет 5-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах, пропуская в каждом из них (+0=3-2, 4:7);

"Урал" является самой компромиссной командой чемпионата — 12 ничьих;

В последних девяти очных встречах «Урала» и «Спартака» проходила ставка «хотя бы одна не забьёт и Тотал меньше 2,5», но при этом не было ни одной ничьи;

"Спартак" имеет 4-матчевую победную серию в матчах против «Урала», причём все победы были добыты всухую (+4=0-0, 5:0);

"Спартак" является самой результативной командой чемпионата — 45 забитых голов;

"Спартак" имеет 5-матчевую победную серию (+5=0-0, 12:4);

"Спартак" имеет 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (34:13);

"Спартак" является безоговорочно лучшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+15=9-1, 24:6), отрываясь от ближайшего преследователя на 15 очков;

Нападающий «Спартака» Промес является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата — 13 голов и 7 голевых передач.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"