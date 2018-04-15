«Ростов» одержал первую победу при Карпине и на новом стадионе

В Российской футбольной премьер-лиге состоялся последний матч 26-го тура. В Ростове-на-Дону на новом стадионе «Ростов-Арена» местный клуб принимал «СКА-Хабаровск». Встреча, на которой присутствовало 13 тысяч зрителей, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей мячи забили Бьорн Сигурдарсон (40-я минута) и Хорен Байрамян (89-я). Для Валерия Карпина эта победа стала первой в качестве главного тренера «Ростова», которым он стал в декабре 2017 года. В турнирной таблице ростовчане с 30 очками поднялись на 12-е место. «СКА-Хабаровск» с 13 баллами в 26 играх занимает последнее, 16-е место в РФПЛ.

До начала чемпионата мира на «Ростов-Арене» пройдут еще два тестовых матча: 29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, а 13 мая — с екатеринбургским «Уралом».