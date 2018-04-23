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Тренер «Наполи» показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса»
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Тренер «Наполи» показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри показал неприличный жест болельщикам туринского «Ювентуса» перед матчем 34-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Специалист показал фанатам соперников средний палец через лобовое стекло клубного автобуса.
Встреча между «Наполи» и «Ювентусом», прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Наполи" сократил отставание от «Ювентуса» до одного очка в турнирной таблице Серии А. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 84 баллов.
Ранее сообщалось, что болельщики «Наполи» и «Ювентуса» перед матчем 34-го тура чемпионата Италии массово обнялись друг с другом.
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