Тренер «Наполи» показал неприличный жест болельщикам «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри показал неприличный жест болельщикам туринского «Ювентуса» перед матчем 34-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт"

Специалист показал фанатам соперников средний палец через лобовое стекло клубного автобуса.

Встреча между «Наполи» и «Ювентусом», прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Наполи" сократил отставание от «Ювентуса» до одного очка в турнирной таблице Серии А. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 84 баллов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Наполи» и «Ювентуса» перед матчем 34-го тура чемпионата Италии массово обнялись друг с другом.