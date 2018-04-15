Прогноз на матч Малага — Реал: оступятся ли «галактикос» в матче с аутсайдером

«Малага» — "Реал" Мадрид. Прогноз на матч 32-го тура испанской Ла Лиги (15.04.2018, 21:45 мск).

Всё ближе тот день, когда «Реал» официально попрощается с чемпионским титулом Ла Лиги, хотя об этом «галактикос» уже давно не думают, концентрируясь на Лиге чемпионов. После валидольного выхода в полуфинал евротурнира «королевский клуб» имеет возможность расслабиться в выездном матче на юге страны — в матче с последней командой чемпионата «Малагой». Исход предстоящего матча практически не вызывает ни у кого сомнений — «Реал» должен подтверждать свой класс уверенной победой над аутсайдером.

Команда

"Реал"

77:34 "Малага"

19:48 "Малага"

"Малага" поздновато надумала сражаться за очки в каждом матче — «анчоусы» фактически обречены, чтобы следующий сезон провести в Сегунде. Тем не менее вряд ли это как-то повлияет на мотивацию южан в домашнем матче с «Реалом». За последний месяц малажане уже подпортили нервы и турнирное положение претендентам на выход в Лигу Европы на следующий сезон, сыграв сперва вничью в гостях с «Сельтой» (0:0), а затем дома сенсационно обыграв «Вильярреал» (2:1). Могла команда Хосе Гонсалеса утащить за собой в Сегунду «Депортиво», но у галисийцев сработал всё-таки инстинкт самосохранения, и «Малага» в упорном матче всё же проиграла на выезде сопернику со счётом 2:3.

"Реал" Мадрид

"Реал" был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Барселоне» в списке неудачников евросезона, но мадридцам всё же удалось, как любят говорить болельщики — «отскочить». После крупной выездной победы в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (3:0), практически никто не верил, что у «галактикос» возникнут проблемы. Но к компенсированному времени второго тайма команда Зинедина Зидана «горела» с тем же счётом 0:3, но на последних секундах был назначен судьбоносный пенальти, породивший много споров, который реализовал Роналду. В полуфинале «Реал» получил в соперники «Баварию», перед первым матчем с которой предстоит сыграть с «Малагой» и «Атлетиком».

Не сыграет: Игнасио Начо (травмирован).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 21:40 по московскому времени на телеканале «Матч! Футбол 3» начнётся прямая трансляция, посвящённая матчу «Малага» — «Реал». Портал LiveResult.Ru предоставит для всех желающих текстовую трансляцию этой встречи.

Статистика личных встреч

"Малага" имеет печальную статистику личных встреч против «Реала»: + 1=7-26, разница мячей — 33:82. Единственная победа малажан была добыта в декабре 2012-го года со счётом 3:2 — один гол тогда забил нынешний игрок «галактикос» Иско, а также дублем отметился Санта-Крус. С того времени команды между собой сыграли 10 матчей, в которых 8 побед добыли мадридцы. В нынешнем сезоне «Малага» оказала серьёзное сопротивление на «Сантьяго Бернабеу», дважды отыгрываясь по ходу матча, но Роналду всё же принёс сливочным победу 3:2 (Бензема 9', Каземиро 21', Роналду 76' — Ролан 18', Кастро 58').

Интересные факты

"Малага" проиграла 4 из последних пяти домашних матчей (+1=0-4, 2:6);

"Малага" обладает худшей атакой чемпионата — 19 забитых голов;

"Малага" пропускала от «Реала» во всех очных 17-ти домашних матчах (+1=5-11, 15:34);

"Реал" имеет 10-матчевую беспроигрышную серию в матчах против «Малаги» (+8=2-0, 22:8);

"Реал" имеет 4-матчевую победную серию в выездных матчах (+4=0-0, 10:2);

"Реал" забил 77 голов в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (81);

"Реал" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 3,58 гола за игру.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"