Главным тренером «Байкал-Энергии» назначен Андрей Рушкин

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» получил нового главного тренера. Над должность 16 апреля назначен известный хоккейный специалист Андрей Рушкин , ранее тренировавший красногорскую команду «Зоркий», которую приводил к медалям чемпионата страны и к победе в розыгрыше Кубка мира.

«Мы рассматривали несколько кандидатур. С Андреем Анатольевичем переговоры велись неделю, прежде всего он интересовался состоянием нашей тренировочной базы и сохранившимся составом команды, — рассказал директор хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Василий Донских . –При этом обсуждение личных условий контракта специалиста заняло не более двух минут. К своим обязанностям главный тренер приступает уже сегодня, подключаясь как к тренировочному процессу, так и к комплектованию команды на предстоящий сезон».

Рушкин уже представлен команде. Во время первой встречи новый главный тренер рассказал хоккеистам о планирующихся на предстоящее межсезонье тренировочных мероприятиях. В частности, команда начнёт подготовку в начале июля, а уровень нагрузок с самого начала обещан высокий. На период отпуска все хоккеисты получат индивидуальные задания, что позволит им подойти к первому сбору в определённой степени готовности.

С кандидатурой старшего тренера клуб намерен определиться в ближайшее время.

Досье:

Андрей Рушкин родился 8 февраля 1970 года в Ульяновске. Мастер спорта России международного класса с 1998 года. На тренерской работе уже 13 лет — с 2005 года. Старший тренер команды «Зоркий»-2 (Красногорск) — 2005–2009, тренер (2009–2014) и главный тренер (2014–2018) «Зоркого» (Красногорск), главный тренер «Байкал-Энергии» с 16 апреля 2018 года.