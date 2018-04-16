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Главным тренером «Байкал-Энергии» назначен Андрей Рушкин
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Главным тренером «Байкал-Энергии» назначен Андрей Рушкин 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» получил нового главного тренера. Над должность 16 апреля назначен известный хоккейный специалист Андрей Рушкин, ранее тренировавший красногорскую команду «Зоркий», которую приводил к медалям чемпионата страны и к победе в розыгрыше Кубка мира.
«Мы рассматривали несколько кандидатур. С Андреем Анатольевичем переговоры велись неделю, прежде всего он интересовался состоянием нашей тренировочной базы и сохранившимся составом команды, — рассказал директор хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Василий Донских. –При этом обсуждение личных условий контракта специалиста заняло не более двух минут. К своим обязанностям главный тренер приступает уже сегодня, подключаясь как к тренировочному процессу, так и к комплектованию команды на предстоящий сезон».
Рушкин уже представлен команде. Во время первой встречи новый главный тренер рассказал хоккеистам о планирующихся на предстоящее межсезонье тренировочных мероприятиях. В частности, команда начнёт подготовку в начале июля, а уровень нагрузок с самого начала обещан высокий. На период отпуска все хоккеисты получат индивидуальные задания, что позволит им подойти к первому сбору в определённой степени готовности.
С кандидатурой старшего тренера клуб намерен определиться в ближайшее время.
Досье:
Андрей Рушкин родился 8 февраля 1970 года в Ульяновске. Мастер спорта России международного класса с 1998 года. На тренерской работе уже 13 лет — с 2005 года. Старший тренер команды «Зоркий»-2 (Красногорск) — 2005–2009, тренер (2009–2014) и главный тренер (2014–2018) «Зоркого» (Красногорск), главный тренер «Байкал-Энергии» с 16 апреля 2018 года.
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