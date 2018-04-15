«Томь» в меньшинстве удержала победу над «Балтикой»

«Томь» одержала победу над «Балтикой» в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Томь» набрала 34 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице, «Балтика» (56) — четвёртая.