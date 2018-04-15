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«Томь» в меньшинстве удержала победу над «Балтикой»
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«Томь» в меньшинстве удержала победу над «Балтикой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Томь» одержала победу над «Балтикой» в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В начале второго тайма хорватский защитник Анте Пульич вывел «Томь» вперёд. На 69-й минуте команда Валерия Петракова осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил полузащитник Василий Алейников. Несмотря на это, хозяева удержали победный счёт.
«Томь» набрала 34 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице, «Балтика» (56) — четвёртая.
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