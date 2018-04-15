Звезда «Секса в большом городе» на выборах губернатора Нью‐Йорка одержала важную победу

Синтия Никсон , баллотирующаяся на пост губернатор Нью‐Йорка от демократической партии, одержала важную победу. Она заручилась поддержкой Партии работающих семей: немногочисленной, но имеющей в Нью‐Йорке заметное влияние. Об этом сообщила газета «Известия».

Что 52-летняя актриса выдвинула свою кандидатуру на выборы губернатора, стало известно в конце марта. Актриса надеется одержать победу осенью 2018 года и возглавить штат. Интересно, что до этого актриса никак не была связана с политикой.

Впрочем, Синтия Никсон активно занималась общественной деятельностью. Например, она известна как последовательный борец за права женщин, а также за улучшение качества образования. «Нас тошнит от политиков, которые больше беспокоятся о газетных заголовках и о собственной власти, чем о нас», — заявила Никсон.

Актриса уже рассказала о своей предвыборной программе. Но сериальное прошлое не отступает, и пользователи соцсетей запустили флешмоб. Они комментируют новость в стиле Кэрри Бредшоу.