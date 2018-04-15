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Звезда «Секса в большом городе» на выборах губернатора Нью‐Йорка одержала важную победу
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Звезда «Секса в большом городе» на выборах губернатора Нью‐Йорка одержала важную победу 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
Синтия Никсон, баллотирующаяся на пост губернатор Нью‐Йорка от демократической партии, одержала важную победу. Она заручилась поддержкой Партии работающих семей: немногочисленной, но имеющей в Нью‐Йорке заметное влияние. Об этом сообщила газета «Известия».
Что 52-летняя актриса выдвинула свою кандидатуру на выборы губернатора, стало известно в конце марта. Актриса надеется одержать победу осенью 2018 года и возглавить штат. Интересно, что до этого актриса никак не была связана с политикой.
Впрочем, Синтия Никсон активно занималась общественной деятельностью. Например, она известна как последовательный борец за права женщин, а также за улучшение качества образования. «Нас тошнит от политиков, которые больше беспокоятся о газетных заголовках и о собственной власти, чем о нас», — заявила Никсон.
Актриса уже рассказала о своей предвыборной программе. Но сериальное прошлое не отступает, и пользователи соцсетей запустили флешмоб. Они комментируют новость в стиле Кэрри Бредшоу.
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