Красноярка Владислава Безденежная стала пятой в конкурсе «Мисс Россия»

В Москве завершился конкурс красоты «Мисс Россия», в котором студентка КрасГМУ Владислава Безденежная вошла в десятку самых красивых девушек страны. В конкурсе принимали участие 50 девушек.