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Красноярка Владислава Безденежная стала пятой в конкурсе «Мисс Россия»
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Красноярка Владислава Безденежная стала пятой в конкурсе «Мисс Россия» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Москве завершился конкурс красоты «Мисс Россия», в котором студентка КрасГМУ Владислава Безденежная вошла в десятку самых красивых девушек страны. В конкурсе принимали участие 50 девушек.
В конкурсе участие принимали две девушки из Красноярского края. Вторая— 20-летняя Мария Емельяненко из Зеленогорска, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге. Владиславе не удалось завоевать призового места, но она стала второй в топ-10 финалисток. В итоге у неё пятое место после титулов мисс и вице-мисс. Корону «Мисс России» выиграла студентка из Чувашии Юлия Полячихина. Звание первой Вице-мисс Россия 2018 досталось Виолетте Тюркиной из Белгорода (на фото слева). Второй Вице-мисс стала Наталья Строева из республики Саха Якутия. Норгьянма Монгуш из республика Тыва стала лучшей в интернет-голосовании.
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