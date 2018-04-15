78 лет и 179 марафонов: Андрей Чирков — о беге и долголетии

Бег помог Андрею Чиркову сохранить здоровье и забыть про возраст. На свой первый марафонский старт он вышел лишь в 52 года. До этого времени в его жизни спорту места не было. Началось все с авантюры — обещания коллегам подготовиться к Московскому марафону всего за 100 дней. Слово он сдержал и успешно пробежал по столичным улицам дистанцию длиной 42 километра 195 метров.

На этом Андрей Чирков не остановился. Спустя время он покорил марафон в Антарктиде, а через год финишировал в забеге на Северном полюсе. На свое 70-летие «заурядный человек» пробежал 70 километров.

75-летний юбилей житель столицы отметил участием в забеге на крышу башни «Федерация» — самого высокого небоскреба Москвы. Андрей Чирков уверен, что марафон — это вершина, доступная почти всем. А после ее покорения человеку кажется, что он может все. Главное — не упустить момент.

Андрей Чирков рассказал mos.ru , как бег меняет жизнь, что нужно для сохранения здоровья и сил, почему важно не терять интерес к жизни и зачем необходимо пробовать что-то новое.

Подготовиться к марафону за 100 дней

— С чего началось ваше увлечение бегом?

— В 1991 году я работал заместителем главного конструктора на станкостроительном предприятии. Для автомобильного завода «Москвич» мы вместе с американцами и англичанами делали новое оборудование. Закончили проект, решили отметить. Ведущий инженер проекта из Англии рассказал, что участвует в марафонах. Говорит: «Я бегал в Америке, Англии, Японии, Греции, хочу в Москве». И тут я услышал свой запинающийся голос: «И я-а… с тобой. Ты-ы же русского языка не знаешь, я-а… помогу». Марафон через 100 дней. Всего три месяца на подготовку! А слово-то вылетело!

На первую пробежку вышел на следующий день после банкета. Тренировался в ближайшем парке. В один из дней вижу, какие-то бодрые старички занимаются. Я бегу, бледный такой, — и они меня обгоняют. Спрашиваю: «А вы кто?» Отвечают: «Марафонцы». Говорю: «Так вы же мне и нужны! Я через 100 дней побегу марафон». Удивились. Относиться ко мне всерьез стали, когда я вновь пришел на тренировку, потом еще и еще. Бегать старался каждый день. Помогли советами, поддержали. Я же до своих 52 лет спортом не занимался, а бег не любил особенно.

Уложили под капельницу прямо с медалью на шее Бегом по городу в разноцветных кедах

— В марафоне все-таки приняли участие?

— Да, я чуть не умер, врачи на финише говорили о предынфарктном состоянии. А у англичанина приехать на забег не получилось.

Я тогда показал неплохой результат — уложился в четыре часа. За полтора-два километра до конца забега почувствовал даже какие-то силы, но после финиша медики подхватили под руки, дали понюхать нашатыря и отвели в медпункт. Уложили под капельницу прямо с медалью на шее. Понаблюдали и через час отпустили.

Поехал домой, идти не мог и в автобус залезал на руках, но на следующий день вышел на пробежку опять. Не знал тогда, что после соревнований не тренируются.

Тот Московский международный марафон мира в августе 1991 года был потрясающий. Я поддался азарту и бежал, конечно, быстрее, чем был готов. Всего участвовали около 12 тысяч человек, которые выбрали марафонскую дистанцию. Мало того, 10 спортсменов прыгнули с парашютом и, приземлившись рядом со стартом, побежали марафон.

Выглядел я тогда курьезно. Спортивной обуви в те годы было не достать, и марафон я бежал в кедах разного цвета — один красный, другой черный. Нашел их на заводе. Было тогда ДСО — добровольное спортивное общество. Участники платили ежегодный взнос и получали лыжи, мячи и прочее. Но я спортсменом тогда не был и нашел здоровый бак, куда выкидывали кеды. Отыскал там эту обувь, продезинфицировал ее на всякий случай и в ней бегал.

На одном из марафонов случился курьез. Мои кеды поизносились, и, выходя на старт, я не знал, какой порвется: правый или левый. На всякий случай взял еще один. Думал: «Если уж не повезет, то надену его на любую ногу и добегу как-нибудь».

Теперь сила воли требуется, чтобы бросить бегать

На забеге познакомился с доктором из Германии, который поставлял медицинское оборудование в Советский Союз. Он поинтересовался, почему я бегу с обувью в руках. Я объяснил. На финише доктор подарил мне свои кроссовки. У нас оказался одинаковый размер. Чтобы его отблагодарить, купил грузинское вино, сувениры и привез все это в гостиницу. Потом мы с ним стали дружить, переписываться. Именно от него я узнал о марафоне в Антарктиде, который потом также пробежал.

179 марафонов на всех континентах

— После первого марафона на пробежках в парке и забегах в Москве вы тогда решили не останавливаться?

— Конечно нет. Вскоре после Московского марафона пробежал еще один в Королеве. И пошло-поехало. Я стал другим. Вначале сила воли нужна была, чтобы тренироваться и пробежать марафон. Теперь сила воли требуется, чтобы бросить бегать. Зачем? Я стал себя лучше чувствовать, сбросил лишний вес.

Если сложить марафонские километры, то наберется около восьми тысяч, как по прямой через всю Россию от Смоленска до Владивостока

Бегал 12–15 марафонов в год. Иногда в месяц у меня было по три марафонских старта. Это неправильно. Бегать каждый день — большая ошибка. Конечно, один-два дня надо отдыхать.

— Сколько марафонов уже пробежали?

— 179. Если сложить марафонские километры, то наберется около восьми тысяч, почти как по прямой через всю Россию от Смоленска до Владивостока. А вместе с тренировками это больше двух с половиной экваторов — около 110 тысяч километров. Благодаря марафонам я увидел мировые столицы и уникальные места: гору Килиманджаро, Ниагарский водопад, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Афины, Барселону и Стамбул. В 62 года финишировал на марафоне в Антарктиде. Через год стал старейшим марафонцем, пробежавшим 42 километра на Северном полюсе. Бежать пришлось при температуре минус 30 градусов в условиях стопроцентной влажности, не считая глубоких сугробов. К финишу тогда пришел лишь спустя семь часов изнурительного бега в маске.

Последний забег — марафон в Филадельфии в ноябре прошлого года.

Марафон в подарок

— Что вы получаете от бега?

— Когда пробегаешь первый марафон, кажется, что можешь вообще все! И этот момент нельзя упустить. Обязательно надо попробовать покорить какую-нибудь жизненную вершину — в работе, хобби, науке. Я попробовал и изменился. Поборол свою прежнюю стеснительность и нерешительность. Защитил диссертацию. В 52 года устроился на работу в иностранную станкостроительную компанию. Хотя тогда, в 1990-е годы, везде требовались специалисты не старше 30–35 лет… Открыл свое предприятие.

Бег не только поддерживает физически, но и развивает интеллект. На тренировках порой можно найти нетривиальное решение самых сложных проблем — производственных и семейных. Я, технарь, на бегу написал шесть успешных книг: «Бег в помощь», «Бег в радость», «Бег в мудрость», «Старики и инвалиды, на старт!».

Конечно, стареть никому не хочется. Я не праздную свои юбилеи, а отмечаю достижения: к одному юбилею пробежал расстояние длиной один экватор, к другому — два экватора, а к третьему у меня 50 марафонов, потом — 100 и 150. На 70 лет пробежал 70 километров. А на 75 впервые забежал на самый высокий небоскреб в «Москва-Сити».

— Сейчас вам 78 лет, на 80-летний юбилей что себе подарите?

— Хочу пробежать марафон в Нью-Йорке, а потом подумаю.

Пробежать марафон может каждый

— Как готовитесь к забегам?

— Плаваю, бегаю, езжу на велосипеде, катаюсь на лыжах. Мешает коленный протез. Раньше недельные нагрузки были по 100 километров, а иногда и 150. Сейчас меньше. Беговые километры приходится дополнять.

Все эти экзотические пробеги: Северный полюс, Антарктида, Килиманджаро, Австралия — это еще и вдохновляющий пример, чтобы приобщить людей к бегу, к здоровому образу жизни, показать, что все могут это сделать. Вспомним достижения советского легкоатлета Петра Болотникова. Хотя многие думают: «Это олимпийский чемпион пробежал, а я тут при чем?» А вот когда обычный человек Андрей Чирков в 52 года начал и многое сумел, человек думает: «Если уж этот заурядный дядька смог, то и я наверняка тоже смогу».

Начинать никогда не поздно

— А если человек никогда не бегал, не умеет, не знает?

— Ничего страшного. Начинать никогда не поздно. Москвичка Раиса Никитина вышла на первую пробежку в 69 лет после тяжелейшей операции на легком из-за онкологии. В 1994-м на чемпионате мира по сверхмарафону она пробежала 100 километров за 11 часов 23 минуты — это был мировой рекорд в беге на 100 километров для женщин старше 70 лет. В 85 лет Раиса участвовала в пяти — семи марафонах ежегодно. Сейчас ей уже за 90.

Важно, особенно в старости, не терять интерес к жизни и поддерживать свою форму

Жить долго и счастливо

— Каков ваш рецепт активного долголетия? Что нужно, чтобы жить долго и счастливо?

— Гарантий нет никаких, но физическая активность и бег этому способствуют. В любом случае нужно делать то, что зависит от тебя самого, — активно двигаться и действовать.

Важно, особенно в старости, не терять интерес к жизни и поддерживать свою физическую форму. Когда человек пробует что-то новое, то это омолаживает, помогает сохранить здоровье и силы. Вот после 75 лет я пристрастился к декламации. Читаю Шекспира, Бернса, Киплинга на русском и в оригинале. Оказывается, есть сотни вариантов, как произнести каждую фразу. Ты и так попробуешь, и этак, а потом находишь лучший. Это очень увлекательно.

Бег — самый простой вид физической активности, не требующий никаких затрат. До бассейна надо добраться, лыжи надо купить, а тут кроссовочки простенькие надел и побежал. И возраст не помеха!

Всех любителей здорового образа жизни и активного долголетия приглашаем в нашу команду ветеранов «Бег в помощь». Нас всего восемь человек, но суммарный возраст — 600 лет. Тут и генерал, и академик, и доктор, который начал бегать в 75 лет после инсульта, и отставной офицер, участвующий в сверхмарафонах с кардиостимулятором.

Есть у нас и свой ежегодный пробег «Бег в помощь». 26 августа он пройдет в столичном Парке Горького уже в пятый раз. Готовим разные дистанции — пять и 10 километров, полумарафон и марафон. Присоединяйтесь!