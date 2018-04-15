Истории вещей: лампа олимпийского огня из коллекции Музея Москвы

Перед вами одна из ламп, которые были созданы к летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Главная задача подобных ламп — в случае необходимости спасти символ Игр — олимпийский огонь.

По традиции олимпийский огонь в день открытия Игр загорается от факела, зажженного в греческой Олимпии. На всякий случай с родины Олимпийских игр привозят и резервные лампы, которые тоже прибывают к открытию Олимпиады.

Зажигают олимпийский огонь не просто так — ведь речь идет о Греции! 11 актрис в образе жриц Зевса добывают пламя с помощью специального параболического зеркала, концентрирующего солнечные лучи. От этого огня зажигают факел и резервные лампы. И начинается эстафета — спортсмены-факелоносцы бегут с огнем в руках, передавая его друг другу, в столицу Олимпийских игр.

Старт летних Олимпийских игр 1980 года в Москве был назначен на 19 июля. Ровно за месяц до начала, 19 июня, в Олимпии были зажжены факелы и лампы. Общая длина пути, проделанного спортсменами, составила 4992 километра. На протяжении 1170 километров огонь несли по территории Греции, 935 километров — Болгарии, 593 километра — Румынии. Границу СССР огонь пересек 5 июля в районе поселка Леушены Молдавской ССР. По территории страны огонь проделал путь в 2294 километра.

Московский этап пути составил 54 километра. Факел встретили на развязке Минского и Можайского шоссе 18 июля. Торжественная церемония с участием представителей Международного олимпийского комитета прошла на Манежной площади (в то время она носила название 50-летия Октября). Ночь перед открытием Игр огонь провел в здании Моссовета (сейчас в нем располагается Мэрия Москвы ) на улице Горького (прежнее название Тверской).

В день открытия Игр огонь торжественно пронесли по проспекту Маркса (сейчас это Театральный проезд, Охотный Ряд и Моховая улица), Волхонке, Метростроевской улице (сейчас — Остоженка) и Комсомольскому проспекту. После этого процессия отправилась в «Лужники». В то время комплекс носил имя Центрального стадиона имени В. И. Ленина.