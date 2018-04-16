«Спартак» и ЦСКА потеряли очки в РФПЛ. Обзор дня. 15 апреля 2018 года

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, в Нижнем Новгороде, Ростове и Екатеринбурге прошли первые матчи на новых аренах — события дня.

«Спартак» проиграл «Уралу» на выезде, потерпев первое поражение в РФПЛ с августа

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Урал» одержал первую победу на реконструированной к ЧМ-2018 арене.

На 37-й минуте Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперёд. На 88-й минуте Отман Эль-Кабир удвоил преимущество хозяев. Спустя несколько минут красно-белые отыграли один мяч — отличился Квинси Промес. «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате с августа прошлого года. Команда Массимо Карреры (50 очков) занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. При этом «железнодорожники» сыграли на матч меньше.

Гол Мусы спас ЦСКА от поражения в гостевом матче с «Уфой»

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт на 41-й минуте благодаря голу Дмитрия Сысуева после передачи Дмитрия Стоцкого. «Армейцы» отыгрались лишь на 78-й минуте, когда с передачи Фёдора Чалова точным ударом отметился Ахмед Муса

«Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом матче на новом стадионе

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на новом стадионе «Ростов Арена», который был построен к чемпионату мира — 2018, и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бьорн Сигурдарсон Хорен Байрамян , который отличились на 40-й и 89-й минутах соответственно. Для «Ростова» этот матч стал первым на новом стадионе. Благодаря победе подопечные Валерия Карпина прервали серию из пяти матчей без побед в РФПЛ.

Булыкин и Писарев приняли участие в церемонии открытия арены «Нижний Новгород»

Состоялась церемония открытия стадиона «Нижний Новгород», который 15 апреля принимает свой первый официальный матч. В эти минуты проходит поединок 33-го тура ФНЛ, в котором играют «Олимпиец» и «Зенит-2», передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Соколов . В мероприятии приняли участие бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин и главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев. Перед болельщиками также выступила группа Uma2rman. На стадион пришли 15 тыс. зрителей, заполнен только нижний ярус, как и положено по регламенту. Максимальная вместимость арены составит 45 тыс. зрителей. Матч «Олимпиец» — «Зенит-2», который носит статус тестового, начался в 15:00 мск. Ещё две тестовые встречи на стадионе «Нижний Новгород» пройдут 28 апреля и 6 мая, а летом арена примет игры ЧМ-2018.

Письмо РФПЛ в адрес «Урала» подтверждает, что Егорычев мог играть со «Спартаком»

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана в адрес президента «Урала» Григория Иванова . Этот документ подтверждает, что полузащитник екатеринбургского клуба Андрей Егорычев мог принимать участие в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» намерен подать протест на итог поединка с «Уралом» в связи с тем, что на поле появился Егорычев. Хавбек в нынешнем сезоне получил три жёлтые карточки в ПФЛ в составе «Носты». После перехода в «Урал» ему было вынесено ещё одно предупреждение — в недавнем поединке с «Тосно». «Сообщаем, что Егорычев, получивший жёлтую карточку в матче с „Тосно“, вправе принять участие в очередной игре чемпионата России. Ранее полученные три карточки учитываются в ПФЛ в соответствии с регламентом», — говорится в письме Чебана.

Гончаренко оценил вероятность ухода из футбола Игнашевича и Березуцких

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевой ничьей с «Уфой» (1:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги поделился мнением о том, продлят ли контракты с клубом или завершат карьеры защитники команды Сергей Игнашевич и братья Алексей и Василий Березуцкие. «Насколько правдива информация о том, что Березуцкие и Игнашевич завершат карьеру после сезона? Это настолько же правдиво, как и то, что могут продлить контракт. Шансы равны», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. В июле Игнашевичу исполнится 39 лет, а месяцем ранее братьям Березуцким — по 36.

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