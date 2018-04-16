Свердловский бегун установил мировой рекорд на ультрамарафоне

50-летний тренер из Екатеринбурга Олег Харитонов на ультрамарафоне в Африке первым преодолел дистанцию в 100 миль (160 километров), установив мировой рекорд. Забег проходил на стадионе города Полокван в ЮАР. Дистанцию уральский спортсмен пробежал за 13 часов 27 минут. О победе Олега в Facebook сообщают его друзья.

В начале гонки Харитонов шел восьмым, на 57-м километре стал четвертым. После 7 часов, когда у многих спортсменов начал падать темп, уральский бегун стал его наращивать. На 13-м километре он был вторым. Гонку на тот момент возглавлял 35-летний атлет. Однако вскоре его, как и многих других бегунов, просто унесли со стадиона в изнеможении.