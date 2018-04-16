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Свердловский бегун установил мировой рекорд на ультрамарафоне
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Свердловский бегун установил мировой рекорд на ультрамарафоне 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
50-летний тренер из Екатеринбурга Олег Харитонов на ультрамарафоне в Африке первым преодолел дистанцию в 100 миль (160 километров), установив мировой рекорд. Забег проходил на стадионе города Полокван в ЮАР. Дистанцию уральский спортсмен пробежал за 13 часов 27 минут. О победе Олега в Facebook сообщают его друзья.
В начале гонки Харитонов шел восьмым, на 57-м километре стал четвертым. После 7 часов, когда у многих спортсменов начал падать темп, уральский бегун стал его наращивать. На 13-м километре он был вторым. Гонку на тот момент возглавлял 35-летний атлет. Однако вскоре его, как и многих других бегунов, просто унесли со стадиона в изнеможении.
Олег Харитонов установил мировой рекорд в категории мужчин старше 50 лет. Дистанцию он пробежал со средней скоростью 1 километр за пять минут, передает "Уралинформбюро". Стоит отметить, для спортсмена это второй мировой рекорд на ультрамарафоне. Предыдущий он установил 16 лет назад. Харитонов — заслуженный мастер спорта и основатель школы бега.
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