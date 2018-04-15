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Анастасия Решетова, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на «Мисс Россия-2018»
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Анастасия Решетова, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на «Мисс Россия-2018» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто Анастасия Решетова, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко, Ксения Сухинова, Полина Попова, Игорь Чапурин, Яна Добровольская, Эльмира Абдразакова, Елизавета Голованова, Изольда Ишханишвили, Александр Добровинский, Аркадий Укупник и многие другие.
Что: 26-ая церемония финала национального конкурса «Мисс Россия».
Где: Концертный зал Барвиха Luxury Village, Москва.
Когда: 14.04.2018.
Люди говорят: В концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась 26-ая церемония финала национального конкурса «Мисс Россия». В состав жюри на этот раз вошли Мисс Тюмень 2005, Мисс Россия 2007, Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, дизайнер Игорь Чапурин, Дмитрий Маликов, композитор, продюсер, радиоведущий Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Родькин. Титул «Мисс Россия — 2018» достался Юлии Полячихиной из Республики Чувашия. Корону из белого золота, бриллиантов, рубинов, сапфиров и жемчуга от Mercury ей надела Полина Попова — «Мисс Россия — 2017». Звание 1-ой Вице-мисс Россия 2018 получила Виолетта Тюркина из города Белгород, 2-ой Вице-мисс стала Наталья Строева, Республика Саха. В качестве приза они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/anastasiya-reshetova-dmitrij-tarasov-i-anastasiya-kostenko-na-miss-rossiya-2018/
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