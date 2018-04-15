Футболист ЦСКА Миланов: на кону Лига чемпионов, и мы сделаем всё, чтобы уехать из Уфы с победой

Болгарский полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уфой».

«Нас ждёт тяжёлый матч. Времени на восстановление после игры с лондонским «Арсеналом» было совсем немного, но нам не привыкать играть в таком режиме, тем более, что на сборах мы готовились к напряжённому календарю», — приводит слова Миланов пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что «Уфа» — непростой соперник, который заслуженно занимает высокое место в турнирной таблице РФПЛ.

«У нас на кону Лига чемпионов, и мы сделаем всё, чтобы уехать домой с победой», — добавил футболист.

Матч «Уфа» — ЦСКА состоится 15 апреля. Начала встречи — в 16:30 мск.