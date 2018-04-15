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Футболист ЦСКА Миланов: на кону Лига чемпионов, и мы сделаем всё, чтобы уехать из Уфы с победой
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Футболист ЦСКА Миланов: на кону Лига чемпионов, и мы сделаем всё, чтобы уехать из Уфы с победой 

RT на русском 1 час назад
Болгарский полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уфой».
«Нас ждёт тяжёлый матч. Времени на восстановление после игры с лондонским «Арсеналом» было совсем немного, но нам не привыкать играть в таком режиме, тем более, что на сборах мы готовились к напряжённому календарю», — приводит слова Миланов пресс-служба ЦСКА.
Он отметил, что «Уфа» — непростой соперник, который заслуженно занимает высокое место в турнирной таблице РФПЛ.
«У нас на кону Лига чемпионов, и мы сделаем всё, чтобы уехать домой с победой», — добавил футболист.
Матч «Уфа» — ЦСКА состоится 15 апреля. Начала встречи — в 16:30 мск.
Ранее Андрей Будогосский призвал не раздувать «пожар» вокруг ситуации с жёлтой карточкой Фёдора Смолова.
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