Две игры — два поражения

Крайне неудачно начали весеннюю часть сезоны 2017-2018 футболисты Владимирской области. В 19-туре чемпионата России среди команд зоны «Запад» второго дивизиона обе наши команды (владимирское «Торпедо» и ФК «Муром») проводили игры на выезде.

Муромлянам противостоял фарм-клуб столичного «Локомотива», команда «Казанка». Навязать борьбу клубу из нашего региона удалось лишь в первом тайме, когда москвичи провели только один гол. Причем, последним коснулся мяча, перед тем как он влетел в сетку, муромский футболист — Владимир Друковский

Итог матча: 5-0, в пользу «Казанки». Это поражение стало самым крупным в истории футбольного клуба «Муром». На после матчевой пресс-конференции главный тренер «Мурома» Сергей Бойко отметил: «Уровень команд: не сравнить, это небо и земля. Прием мяча у команды соперников был фантастический. Это игроки не второго дивизиона. Я вам по-доброму завидую, что у вас есть такие футболисты».

Напомним, что на предыдущей пресс-конференции Сергей Бойко пообещал, что покинет команду, если подведет главу округа Муром Евгения Рычкова, а команда не займет место в первой пятерке. Более подробно посмотреть интервью Бойко можно в видеосюжете, предоставленном пресс-службы ФК «Казанка».

Владимирское «Торпедо» также проводило принципиальный матч в гостях против костромского «Спартака» , занимающего 5 место в турнирной таблице. Исход матча решил единственный удар хозяев поля — Левани Лацузбая на 18-ой минуте отправил мяч в сетку владимирцев.

После этого черно-белые имели подавляющее преимущество, но забить так и не смогли. В одном из моментов мяч даже угодил в перекладину «Спартака», но большего торпедовцам добиться не удалось. Итог матча: 1-0, победа «Спартака».

Таким образом, в первых весенних четырех играх команды, представляющие Владимирскую область, потерпели четыре поражения с общим счетом 0:10!

На сегодняшний день торпедовцы в 28 очками занимают 7 место в зоне «Запад», а «Муром», набравший 27 очков расположился на 9-ом месте.