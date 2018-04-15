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Мутко призвал отнестись спокойно к ошибочной желтой карточке Смолова
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Мутко призвал отнестись спокойно к ошибочной желтой карточке Смолова 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал показанную арбитром Артемом Чистяковым ошибочную желтую карточку нападающему «Краснодара» Федору Смолоу в матче с тульским «Арсеналом». Слова чиновника приводит ТАСС.
"Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол. А то Федя (Смолов) вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату. По десятку других моментов он не сделал выводы?" — сказал Мутко.
Он отметил, что момент видели все, и еще надо понять, почему судья так поступил.
"Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым.
Еще раз скажу: мы будем делать все, чтобы у нас был объективный чемпионат. Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось", — добавил вице-премьер.
Ранее ошибку судьи прокомментировал глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский.
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