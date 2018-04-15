В Приморье определили лучших бодибилдеров и фитнес-моделей

В субботу, 14 апреля, во Владивостоке состоялся Открытый Кубок Приморского края по бодибилдингу и бодифитнесу. В соревнованиях, которые проходили в два этапа, приняли участие сотни спортсменов.

Лучших определяли в четырех номинациях: фит-модели, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг и классический бодибилдинг.

«Бодибилдингом я начала заниматься как раз узнав об этих соревнованиях с июля прошлого года, перед соревнованиями приходилось ходить в зал каждый день. Держала без углеводную диету плюс сливка — это когда сначала выпиваешь много воды, а потом с каждым днем уменьшаешь на литр чтобы в день соревнований не пить вообще. То есть сегодня я воду не пила вообще», — рассказывает участница Илона.