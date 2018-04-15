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В Приморье определили лучших бодибилдеров и фитнес-моделей
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В Приморье определили лучших бодибилдеров и фитнес-моделей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В субботу, 14 апреля, во Владивостоке состоялся Открытый Кубок Приморского края по бодибилдингу и бодифитнесу. В соревнованиях, которые проходили в два этапа, приняли участие сотни спортсменов.
Лучших определяли в четырех номинациях: фит-модели, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг и классический бодибилдинг.
«Бодибилдингом я начала заниматься как раз узнав об этих соревнованиях с июля прошлого года, перед соревнованиями приходилось ходить в зал каждый день. Держала без углеводную диету плюс сливка — это когда сначала выпиваешь много воды, а потом с каждым днем уменьшаешь на литр чтобы в день соревнований не пить вообще. То есть сегодня я воду не пила вообще», — рассказывает участница Илона.
Так, абсолютной победительницей в номинации фитнес-бикини стала Валерия Плющекова. В номинации пляжный бодибилдинг среди мужчин 1 место занял Марке Валяев. В номинации классический бодибилдинг абсолютным победителм стал Вадим Басалаев. В номинации боди-фитнес среди женщин победительницей стала Анна Виткалова.
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