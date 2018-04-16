Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи о назначении Тухеля

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал слухи о назначении на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона Томаса Тухеля . Об этом сообщает «Советский спорт».

"Будь у нас договоренность, мы бы давно сообщили об этом. Я хочу быть честным. Наш тренер Унаи Эмери. У него контракт до конца сезона.

Сегодня я хотел бы поговорить о чемпионстве «ПСЖ», потому что это замечательный результат. Хочу поблагодарить всех, кто связан с нашим клубом" — приводит слова Аль-Хелайфи Goal.com со ссылкой на Canal+.

Он отметил, что впереди команду ждет финал Кубка Франции.

"Мы должны его выиграть. Разумеется, нашей главной целью остается Лига чемпионов, но в этом турнире сумасшедшая конкуренция", — добавил президент.

Ранее сообщалось, что благодаря сокрушительной победе над «Монако» «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции.