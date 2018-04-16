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Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи о назначении Тухеля
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Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи о назначении Тухеля 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал слухи о назначении на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона Томаса Тухеля. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Будь у нас договоренность, мы бы давно сообщили об этом. Я хочу быть честным. Наш тренер Унаи Эмери. У него контракт до конца сезона.
Сегодня я хотел бы поговорить о чемпионстве «ПСЖ», потому что это замечательный результат. Хочу поблагодарить всех, кто связан с нашим клубом" — приводит слова Аль-Хелайфи Goal.com со ссылкой на Canal+.
Он отметил, что впереди команду ждет финал Кубка Франции.
"Мы должны его выиграть. Разумеется, нашей главной целью остается Лига чемпионов, но в этом турнире сумасшедшая конкуренция", — добавил президент.
Ранее сообщалось, что благодаря сокрушительной победе над «Монако» «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции.
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