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После благотворительного шоу в Монако Джокович потренировался со своим сыном
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После благотворительного шоу в Монако Джокович потренировался со своим сыном 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Несколько ведущих теннисистов мира: Новак Джокович, Марин Чилич, Григор Димитров, Доминик Тим, Давид Гоффен, Люка Пуи, Александр и Миша Зверевы приняли участие в британском ТВ-шоу на центральном корте «Мастерс 1000» в Монте-Карло, доходы от которого пошли в благотворительный фонд Принца Монако Альберта Второго. Также участниками игры стали Джейми Реднапп (бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии), Джош Уиддикомб (английский комик), Джери Холлиуэлл (бывшая певица Spice Girls) и Эндрю Флинтоф (капитан английской команды по крикету). Реднапп и Уиддикомб победили на тай-брейке со счётом 7:5 при судействе Джоковича, который был арбитром на вышке. Затем профессиональные теннисисты провели несколько тай-брейков между собой, а судьёй на вышке была Холлиуэлл.
После завершения выставочных матчей Новак провёл небольшую тренировку со своим трёхлетним сыном Стефаном. Посмотреть её видеозапись можно в официальном «твиттере» ATP.
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