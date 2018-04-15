Мутко отчитал Смолова за негативные слова о ЧМ-2018

Футболист во время пресс-подхода после 26-го тура чемпионата РФ между «Краснодаром» и «Арсеналом» (3:0) обвинил судью Артёма Чистякова в сговоре с московским ЦСКА (основным соперником «быков»). Смолов уверен, что «армейцы» настолько нуждаются в деньгах, что прибегают к крайним мерам ради выхода в Лигу чемпионов.

По мнению спортсмена, рефери на 34-й минут встречи должен был назначить пенальти в ворота соперников, но вместо этого «наградил» его жёлтой карточкой за симуляцию. Предупреждение стало для форварда четвертым в текущем сезоне. Теперь из-за дисквалификации он должен пропустить встречу 27-го тура с ЦСКА.

«Ни разу за свою карьеру не комментировал судейство, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием… Судья стоит в трёх метрах и, вместо того чтобы поставить очевидный пенальти, даёт мне четвёртую жёлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Если её не отменят, то мне всё понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», — сказал Смолов.

Спустя некоторое время его словам прокомментировал Мутко.