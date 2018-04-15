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«Томь» обыграла «Балтику»
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«Томь» обыграла «Балтику» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Томь» в матче 33-го тура ФНЛ обыграла «Балтику» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Анте Пульич.
Первенство России
33-й тур  "Томь" (Томск) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0)
Гол: Пульич, 53 (1:0).
"Томь": Мелихов, Зуйков, Гирдвайнис, Пульич, Микуцкис, Пугин (Кухарчук, 78), Деобальд (Сасин, 80), Алейников, Померко, Казаев (Макурин, 71), Саная (Кузьмичев, 90).
"Балтика": Помазан, Тишкин (Голышев, 64), Крючков, Магаль (Касьян, 64), Логашов (Джалилов, 46), Каленкович, Тимошин, Григорьев, Торбинский (Свежов, 46), Шешуков, Себаи.
Предупреждения: Тишкин, 20. Алейников, 36. Померко, 49. Тимошин, 61. Шешуков, 77.
Удаление: Алейников (Томь), 69.
Судья: Волошин (Смоленск).
15 апреля. Томск. Стадион «Труд».
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