Триумф на четыре с плюсом. Как открывали стадион «Екатеринбург Арена»

Победой футбольного клуба «Урал» завершился матч с ФК «Спартак» из Москвы на новом стадионе «Екатеринбург Арена». Игра стала и хорошим испытанием Екатеринбурга перед ЧМ-2018

Ключ от стадиона

овно за 60 дней до начала игр чемпионата мира по футболу в уральской столице состоялось торжественное открытие реконструированного стадиона «Екатеринбург Арена». На нём 15 апреля футбольный клуб «Урал» отобрал три очка у московского «Спартака» в рамках турнира Российской футбольной премьер-лиги.

По официальным данным, на матч пришло более 30 тысяч зрителей, они же были вовлечены в массовое шоу перед началом игры. Одним из его элементов стало яркое выступление юных воспитанниц олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Ирины Зильбер

«Уверен, здесь кроме спортивных событий будут проходить ещё и концерты, и самые разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона», — заявил в приветственном слове губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Глава региона похвалил работу строителей, которые в обусловленные сроки реконструировали бывший Центральный стадион Екатеринбурга, сохранив при этом все исторические элементы фасада и — что важно — чугунное ограждение по периметру.

Генеральный директор группы компаний «Синара» Михаил Ходоровский передал символический ключ от стадиона в руки президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова , а многотысячная публика «Екатеринбург Арены» встала под гимн Российской Федерации в исполнении Уральского хора. Первый удар по мячу на новом футбольном поле предоставили Евгению Куйвашеву: пас юному воспитаннику «Урала» Фёдору Алфимову — и «Екатеринбург Арена» открыта, футбольный матч начался.

Победа, оценки и недочёты

Игроки «Урала» с начала матча заставили московских гостей обороняться, что позволило нападающему екатеринбургского клуба Эрику Бигфалви на 38-й минуте забить первый гол под ликующие крики 30-тысячной толпы. Гости не отставали и создали много опасных моментов на протяжении матча, пока второй гол в ворота «Спартака» от голландского полузащитника «Урала» Отмана Эль-Кабира полностью не разрешил исход противостояния. Впрочем, на дополнительных минутах игры «Спартак» всё же смог поразить ворота Ярослава Годзюра . Итоговый счёт — 2:1. И после финального свистка судьи стадион «Екатеринбург Арена» взорвался от криков болельщиков. «Мы довольны, что выиграли в день открытия такого суперстадиона. Это очень значимо для нас», — прокомментировал исход матча главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов

Матч «Урала» со «Спартаком» стал вторым тестовым матчем на новом стадионе Екатеринбурга. Организаторы внесли корректировки с прошлой игры с казанским «Рубином» : установили больше точек питания, добавили урн, увеличили количество волонтёров и открыли дополнительные парковки по билетам на площади 1905 года и улице Татищева.

Нарекания у горожан вызвали образовавшиеся пробки в районе стадиона. По оценке специалистов, ситуацию исправили спустя 40 минут после игры. «Тестовые матчи проводятся как раз для того, чтобы в реальных условиях проверить логистику, инфраструктуру и работу людей. Сейчас идёт разбор полётов, в том числе работы служб и волонтёров», — говорит заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин