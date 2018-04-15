Суздаль примет чемпионат Европы по пахоте

Фото с ресурса epc2018.ru Впервые за всю свою историю (с 1982 года) в России будет проведен 35-ый чемпионат Европы по пахоте. Местом проведения Европейская пахотная организация выбрала Суздальский район, где четыре года назад проводился открытый чемпионат России.

Чемпионат пройдет на площадке перед въездом в Суздаль со стороны Владимира 23-24 июня 2018 года. Побороться за звание лучшего пахаря Европы приедут трактористы Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Ирландии, Северной Ирландии, Франции, Чехии, Швейцарии, Шотландии и Эстонии. Конкуренцию зарубежным спортсменам составят мастера пахоты из 30 регионов России. Организаторы обещают, что это будет грандиозный праздник российского села.

В минувшую пятницу первый зам. губернатора Алексей Конышев провел совещание по вопросам подготовки и проведения 35-го чемпионата Европы.

В совещании приняли участие генеральный секретарь Европейской пахотной федерации Март Баккер, заместитель Губернатора Владимирской области по сельскому хозяйству Александр Трутнев, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия областной администрации Константин Демидов , а также Людмила Приданова — первый заместитель гендиректора компании «Росагролизинг» , которая с 2012 года является главным организатором российских чемпионатов по пахоте.

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

— Во Владимирской области проводится много мероприятий, в том числе федерального и международного уровня, — отметил Алексей Конышев. — И очень приятно, что такой масштабный чемпионат будет проходить на древней Суздальской земле, где более тысячи лет люди занимаются сельским хозяйством. По плодородию суздальские почвы — на втором месте после чернозёма. Механизаторы из Владимирской области показывают высокие результаты на профессиональных соревнованиях. Владимиро-Суздальская земля богата не только плодородными почвами, но и культурно-историческим наследием и гостеприимными жителями. Уверен, участники и болельщики европейского чемпионата обязательно приедут в наш регион ещё не раз.

Учитывая пожелания европейских коллег, основным местом проведения Чемпионатов Европы и России по пахоте станет участок при подъезде к Суздалю, на 27-м километре трассы Владимир-Иваново. Все необходимые агротехнические мероприятия по формированию травостоя и посеву сельхозкультур в соответствии с требованиями Европейской пахотной федерации там уже проведены. На сегодняшний день обсуждается готовность площадки, гостиниц, технологического парка для ремонта конкурсной техники.

— Владимирская земля очень красива и известна за рубежом, кроме того, для организации соревнований она удобна с точки зрения логистики, ведь многие участники везут своё оборудование. Вместе с соорганизаторами — компанией «Росагролизинг» и администрацией Владимирской области — мы обсудим все нюансы, чтобы не было ошибок при проведении мероприятий на самом высоком уровне», — сообщил Март Баккер, президент национальной пахотной организации Нидерландов.

На чемпионатах по пахоте машиностроительные компании представят свои последние разработки сельскохозяйственной техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования. Кроме того, на поле развернутся выставка племенных животных, фермерская ярмарка экологически чистой продукции, а также культурно-развлекательные площадки для взрослых и детей.

Подробная информация о мероприятии размещена на официальномсайтеевропейского Чемпионата по пахоте/Там же представлен видеоролик-презентация грядущего чемпионата Европы.