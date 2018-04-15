Роман Павлюченко не собирается в ставропольское «Динамо»

На днях социальные сети и информационные ленты России взорвало сообщение о том, что знаменитый футболист Роман Павлюченко решил вернуться в команду, где начинал карьеру, в ставропольское «Динамо».

Как информировал официальный сайт клуба, экс-нападающий сборной России планировал дебютировать в составе нового старого клуба уже восьмого апреля — в поединке против «Армавира».

«Руководство нашего клуба старается по возможности вернуть домой всех воспитанников краевого спорта, — говорил директор клуба «Динамо» Андрей Стежко. — Роман Павлюченко начинал делать первые шаги на профессиональном уровне именно в Ставрополе — и наверняка поможет команде».

Напомним, что Спящий Богатырь (как прозвал Романа в свое время голландский тренер Гус Хиддинк ) на профессиональном уровне дебютировал в 1999 году в составе «Динамо». А затем отправился покорять другие клубы России, а также Великобритании: поиграл в волгоградском «Роторе», московских «Спартаке» , «Локомотиве», лондонском «Тоттенхэме» и других коллективах.

Кстати, в «Динамо» играет друг и свояк Романа (игроки женаты на сестрах-близняшках, Светлане и Ларисе) Сергей Сердюков . Голеадоры-родственники начинали футбольный путь в одной юношеской команде ребят 1981 года рождения, но потом их игровые дороги разошлись.

«Мы давно хотели сыграть с Ромой вместе, и вот наконец мечта сбылась, уверен, что такой опытный и мастеровитый игрок усилит наши ряды», — сообщил Сергей Сердюков в этот день в соцсетях.

Однако, как выяснилось чуть позже, сообщение о переезде СуперПава (так называли Павлюченко британские фанаты) в Ставрополь оказалось первоапрельской шуткой. Действительно, в прошлом году именитый форвард выступал во второй лиге, поражая ворота соперников московского «Арарата». Но после расставания со столичным коллективом вот уже несколько месяцев нигде не играет.

Как отметил сам Роман Павлюченко, он все еще открыт для предложений, но уже подумывает о тренерской карьере. И вроде летом собирается поступать в высшую школу тренеров. Хотя, возможно, болельщики еще увидят его на поле. И, кто знает, может, даже и в Ставрополе.