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Форвард «Рейнджерс» Андерссон вошёл в состав сборной Швеции на этап Евротура
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Форвард «Рейнджерс» Андерссон вошёл в состав сборной Швеции на этап Евротура 

Чемпионат.com 18 минут назад
Сборная Швеции по хоккею в своём аккаунте в «Твиттере» объявила состав команды на этап Евротура в Чехии, который пройдёт с 19 по 22 апреля. «Тре Крунур» вызывала в сборную четырёх игроков из КХЛ.
Вратари: Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»), Филип Густавссон («Беллевиль»), Адам Аман («ХВ-71»).
Защитники: Адам Алмьквист («Фрёлунда»), Микаэль Викстранд («Фьёрстрад»), Линус Арнессон («Эребру»), Джон Ниберг («Фрёлунда»), Лоренс Пилат («ХВ-71»), Джонатан Андерссон («Эребру»), Эрик Браннстрём («ХВ-71»).
Нападающие: Патрик Селин («Лулео»), Антон Редин («Лулео»), Виктор Олофссон («Фрёлунда»), Расмус Асплунд («Фьёрстрад»), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Патрик Закриссон («Сибирь»), Якоб Нильссон («Мора ИК»), Лиас Андерссон («Нью-Йорк Рейнджерс»), Исак Лундестрем («Лулео»), Линус Олунд («Брюнас»), Джон Норман («Йокерит»), Аксель Йонсон Фьялби («Юргорден»), Олле Лисс («Рёгле»), Карл Клинберг («Цуг»), Фредерик Хандемарк («Мальме»).
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