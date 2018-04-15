Форвард «Рейнджерс» Андерссон вошёл в состав сборной Швеции на этап Евротура

Сборная Швеции по хоккею в своём аккаунте в «Твиттере» объявила состав команды на этап Евротура в Чехии, который пройдёт с 19 по 22 апреля. «Тре Крунур» вызывала в сборную четырёх игроков из КХЛ.